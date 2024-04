AUA: KV-Verhandlungen werden am Montag fortgesetzt

Im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal hat die Belegschaft am gestrigen Donnerstag noch einmal Druck gemacht und demonstriert, dass sie es ernst meint: 92 Flüge fielen wegen einer Betriebsversammlung aus. Am Montag soll nun weiterverhandelt werden. "Würden es die AUA-Manager mit ihrem Angebot für 18 respektive 28% Erhöhung ernst meinen, würde man rasch zu einem Ergebnis kommen", sagte Vida-Chef Roman Hebenstreit nach der Betriebsversammlung zur APA.

Schaden von 26 Mio. EUR

Wie tip-online.at bereits mehrfach berichtet, zieht sich der KV-Streit nun schon seit Wochen - 17 Verhandlungsrunden haben keine Einigung gebracht, hunderte Flüge fielen aus. Die AUA-Führung beziffere den finanziellen Schaden durch den Arbeitskampf auf mittlerweile 26 Mio. EUR. Dazu komme noch ein enormer Reputationsschaden, sagte AUA-Sprecherin Sophie Matkovits im Ö1-"Mittagsjournal".

Zusammenfassung der Forderung

Der AUA-Bordbetriebsrat und die Gewerkschaft fordern eine Angleichung der AUA-Gehälter an jene der Lufthansa, was eine Anhebung um bis zu 40% bedeuten würde. Das Management hingegen bietet über zwei Jahre bis zu 18% mehr für PilotInnen und FlugbegleiterInnen und plus 28% für Copiloten. Bei einer stärkeren Erhöhung der Gehälter wären 60% der AUA-Strecken unprofitabel, argumentiert die AUA-Führung. (APA / red)