Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 13/14

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Friedensdemonstrationen in Deutschland:

Für morgigen Samstag, den 30.03., sind in mehreren deutschen Städten Demonstrationen gegen die Kriege in der Ukraine und in Gaza angekündigt. Unter anderem gehen die Menschen in Stuttgart und Erfurt auf die Straße – insgesamt sind über 100 Veranstaltungen geplant. Unter Umständen kann es zu Einschränkungen im lokalen Verkehr kommen.

Bahnstreik in Schottland:

In Schottland kommt es am Samstag sowie am Sonntag, den 31.03., aller Voraussicht nach zu einem landesweiten Streik im Bahnverkehr. Dazu hat die Transportgewerkschaft TSSA (Transport Salaried Staffs' Association) aufgerufen. Im Falle von Streikmaßnahmen ist mit erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Verzögerungen kommen.

Kommunalwahlen in der Türkei:

Ebenfalls am Sonntag werden in der Türkei landesweit Kommunalwahlen abgehalten. In 82 Provinzen, 973 Landkreisen und 390 Gemeinden wählen die Wahlberechtigten ihre Bürgermeister, Vertreter in den Stadt- und Gemeindeparlamenten sowie Landräte. Im Rahmen der Wahlen sind Proteste nicht auszuschließen, entsprechend werden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Reisende sind angehalten, sich über lokale Medien zur aktuellen Lage vor Ort zu informieren und Wahlkampfveranstaltungen zu meiden.

Wahlen zur Nationalversammlung in Kuwait:

In Kuwait finden am Donnerstag, den 04.04., die Wahlen zur Nationalversammlung statt – zum vierten Mal innerhalb der vergangenen vier Jahre. Anlässlich des Termins verschärfen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Insbesondere nach Verkündung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich, in den Städten ist auch mit örtlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Streik der Flughafenfeuerwehren in Australien:

Die Mitarbeitenden der Feuerwehren an sämtlichen australischen Flughäfen haben für kommenden Freitag, den 05.04., zu einem flächendeckenden Streik aufgerufen. Hintergrund sind die andauernden Verhandlungen über einen Unternehmenstarifvertrag mit Airservices Australia. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Berichten zufolge könnten Dutzende von Flügen an großen Flughäfen im ganzen Land verschoben oder gestrichen werden.

