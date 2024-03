HX: Attraktive Frühbucher-Vorteile

Sollte dieselbe Kabine nach einer bereits getätigten Buchung zu einem günstigeren Preis verfügbar sein, erstattet HX seinen Gästen zudem die Differenz im Rahmen der HX Preisgarantie zurück. Das Angebot umfasst eine Vielzahl spektakulärer Ziele – von der Antarktis über Alaska, die Galapagos-Inseln oder Grönland – und gilt für Buchungen bis zum 30. Juni 2024.

Erweitertes All-Inclusive-Angebot

HX kündigte erst kürzlich sein breit gefächertes „All-Inclusive“-Angebot an – ein Paket, das das Reiseerlebnis an Bord der Expeditionsschiffe weiter verbessert. Die Einführung des Inklusiv-Angebots startet im Oktober 2024 auf Expeditionen in die Antarktis sowie auf die Galapagos-Inseln und wird ab November 2024 sukzessive auf alle Destinationen erweitert.

Alex Delamere-White, HX Chief Commercial Officer, sagt: „Unsere Expeditions-Seereisen ermöglichen unseren Gästen unvergessliche Abenteuer – von den spektakulären Landschaften der Antarktis über die reiche Tierwelt der Galapagos-Inseln bis hin zu vielen anderen faszinierenden Destinationen, die es mit HX zu entdecken gibt. Und mit der Kombination aus unserem All-Inclusive-Angebot, dem Frühbucher-Vorteil und dem Preisversprechen gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, ein Abenteuer mit HX zu buchen.“ (red)