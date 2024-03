Rabatt-Aktion verärgert Reisebranche

Jahrelang hat die Reisebranche in Österreich dafür gekämpft, das Rabatt-Unwesen bei Buchungen zu beseitigen. Inzwischen hat sich Erfolg eingestellt, KundInnen akzeptieren, dass Qualitätsprodukte einen bestimmten Preis haben. Umso frustrierender sind Marketing-Aktionen von Banken, Kreditkarten- oder anderen Anbietern, die ihre KundInnen mit Super-Sonderermäßigungen auf Reisen locken.

Jüngster Stein des Anstoßes ist ein Schreiben an Card Complete-KundInnen, denen bei Buchung über das deutsche Reiseportal travelcentive.com, hinter dem Karlheinz Kögels HLX Touristik als Vermittler steht, 7% Rabatt zugesagt werden. „Es ist extrem ärgerlich, dass uns nach allen Bemühungen nun andere Branchen in die Suppe spucken“, so Walter Säckl, Generalsekretär des ÖRV Österreichischer Reiseverband, im Gespräch mit tip-daily. „Statt bei eigenen Produkten Ermäßigungen anzubieten, torpediert man das Preisgefüge unserer Branche“, fügt Säckl hinzu, im Wissen, dass er seinem Unmut wohl Luft machen kann, sonst aber keine Mittel in der Hand. Außer in einem Schreiben an Robert Wieselmayer, Vorstansvorsitzender der Card Complete-Gruppe, auf die unerfreuliche Lage aufmerksam zu machen und zu fordern, keine weiteren derartigen Aktionen umzusetzen.

Der Brief im Wortlaut

Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender Wieselmayer,

der ÖRV hat rund 400 Mitglieder und vertritt die Interessen aller bedeutenden österreichischen Reisebüros und Reiseveranstalter. Im Namen unserer Mitglieder verwehren wir uns auf das Schärfste gegen Ihre gemeinsam mit travelcentive.com laufende Marketingaktion, in der Sie den Kunden für Buchungen einen Sofortrabatt von 7% auf den angezeigten Reisepreis gewähren. Es ist absolut unzulässig, auf Kosten einer gesamten anderen Branche eine derartige Marketingaktion zu setzen. Wenn Sie selbst angeben, mehr als 1,5 Millionen Kunden zu haben, so ist die Gefahr einer Schädigung der Reisebüros und Reiseveranstalter durch eine derartige Rabattaktion zumindest gegeben.

Seit Jahren tritt der ÖRV bei seinen Mitgliedern entschieden gegen die Gewährung irgendeines Rabattes auf und hat dabei schon große Erfolge erzielt. Sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Kunden liegt mittlerweile ein gemeinsames Verständnis vor, dass es bei Reisen keine Rabatte gibt. Wenn nun von Branchenfremden für Reisen Rabatte gewährt werden, so ist das für uns nicht nur kontraproduktiv, sondern auch absolut nicht zu akzeptieren.

Sie schädigen mit dieser Marketingaktion auch eine Branche, die gerade in Coronazeiten massiv gelitten hat und erst nach und nach die Zahlen des Vor-Corona-Niveaus wieder erreicht. Wir fordern Sie daher auf, diese Marketingaktion auf Kosten der Reisebranche unverzüglich einzustellen und sich auch künftig derartiger Maßnahmen zu enthalten.

Mit bestem Gruß

Dr. Walter Säckl

ÖRV Generalsekretär