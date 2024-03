Costa & AIDA Partnerevent in Wien

Auch heuer luden Costa Kreuzfahrten und AIDA Cruises am Vorabend der Wiener Ferienmesse wieder zum exklusiven Partnerevent ein. Das schon zur Tradition gewordene Get-together der Vertriebspartner fand dieses Jahr am 13. März 2024 in einer neuen innovativen Location statt, im "DASANABOL - Marina Tower" in Wien.

Ausblick auf ein erfolgreiches Reisejahr



20 ausgewählte TeilnehmerInnen sind der Einladung der Kreuzfahrt-Reedereien gefolgt und haben den Abend in der besonderen Location mit angenehmer Networking-Atmosphäre, besonderer Kulinarik und angeregten Fachgesprächen verbracht. Zu Beginn wurden die Highlights von Costa und AIDA für die Reisesaison 2024 präsentiert. Danach stand das Partnerevent ganz im Zeichen von hochwertigem Genuss und guten Gesprächen.

„Ich freue mich sehr, dass auch heuer wieder unsere Vertriebspartner gerne der Einladung gefolgt sind und wir auch Andrea Tavella und Uwe Mohr wieder in Wien begrüßen konnten. Der Austausch mit unseren Partnern ist für uns besonders wichtig und gemeinsam blicken wir auf ein positives und erfolgreiches Reisejahr 2024 voraus“, sagt Ulrike Soukop, General Manager Österreich & Schweiz von Costa Kreuzfahrten anlässlich des Partnerevents.

Gastgeber seitens Costa Kreuzfahrten waren Andrea Tavella (DACH-Region Sales & Marketing Director), Ulrike Soukop (General Manager Austria & Switzerland) und Bernhard Bohn (Sales Director Austria & Switzerland).

Von AIDA Cruises begrüßten Uwe Mohr (Vice President Sales), Alexandra Lösche (Manager Business Development) und Claudia Engels (Key Account Manager) die teilnehmenden VertriebspartnerInnen. (Red)