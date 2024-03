ABTA-Präsidium einstimmig wiedergewählt

Next Slide

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Generalversammlung der ABTA, die vergangenen Donnerstag in Wien über die Bühne ging, wurde beschlossen dass das Verbandsteam von Präsident Roman Neumeister und den beiden Vizepräsidentinnen Sabine Toplak und Angela Lille die Geschicke der ABTA auch in den kommenden beiden Jahren leiten wird.

„Es freut mich sehr, dass wir auch in unserem Jubiläumsjahr - die ABTA feiert heuer ihren 35. Geburtstag - über Aufwind und positive Entwicklungen unseres Verbandes, aber auch der Branche insgesamt, berichten können", leitete ABTA-Präsident Roman Neumeister die Generalversammlung mit verheißungsvollen Aussichten ein. Er berichtete über eine sehr positive Stimmung innerhalb von Verband und Mitgliedern und auch die wieder stärker werdende öffentliche und mediale Wahrnehmung der ABTA. „Um diesen Trend fortzuführen, richten wir seit einiger Zeit einen besonderen Fokus auf die Vorteile für unsere Mitglieder und unsere zahlreichen ABTA-Business Travel Lounges in ganz Österreich, um unsere Rolle als Bühne und besonderes Netzwerk für die heimische Geschäftsreisewelt zu unterstreichen", so Neumeister.

Neuzugänge & Abtritte

Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch neue Mitglieder begrüßt, sowie scheidende für ihre Tätigkeit wertschätzend verabschiedet. So bedankte sich Roman Neumeister bei den abgehenden ABTA-Funktionären Wilfried Kropp (Kropp Kommunikation) und Andreas Weingartner (Hertz) für ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Die beiden werden zwar aus einer aktiven Verbandsrolle ausscheiden, aber die ABTA weiterhin nach Kräften unterstützen. In der Folge präsentierte Neumeister seinen Vorschlag, aus welchen KandidatInnen der ABTA-Vorstand zukünftig bestehen möge. Neben der Empfehlung für die Besetzung des Präsidiums wurden auch sämtliche weiteren Wahlvorschläge Neumeisters einstimmig angenommen.

Im Rahmen der Generalversammlung wurden somit auch folgende Neuzugänge in ABTA-Funktionen offiziell: Julia Kopac (visum.at / CIBT), als Kassierin Stellvertreterin, sowie Dr. Georg Nader (BTU), im erweiterten Vorstand. Beide unterstützen die ABTA bereits seit einigen Monaten. Zukünftig werden auch Janine Kranz (Airport Salzburg) und Emilia Böhmer (AVIS Budget Group) im erweiterten Vorstand die Arbeit der Austrian Business Travel Association bereichern.

Die ABTA auf einen Blick:

Präsident: Roman Neumeister (OSCE)

Roman Neumeister (OSCE) Vizepräsidentinnen: Sabine Toplak (ACCOR) und Angela Lille, MBA (ERSTE Group)

Sabine Toplak (ACCOR) und Angela Lille, MBA (ERSTE Group) Finanzen: Kassierin Monika Milde (Wolf Theiss), Kassierin Stellvertreterin Julia Kopac (visum.at / CIBT)

Kassierin Monika Milde (Wolf Theiss), Kassierin Stellvertreterin Julia Kopac (visum.at / CIBT) Schriftführung: Schriftführerin Marin Würtz-Schmiedberger (cargo-partner), Kassiererin Stellvertreter Alexander Schnecke (AUA)

Schriftführerin Marin Würtz-Schmiedberger (cargo-partner), Kassiererin Stellvertreter Alexander Schnecke (AUA) Erweiterter Vorstand: Janine Kranz (Airport Salzburg), Dr. Georg Nader (BTU), Emilia Böhmer (AVIS Budget Group)

Janine Kranz (Airport Salzburg), Dr. Georg Nader (BTU), Emilia Böhmer (AVIS Budget Group) Generalsekretär: Peter Tolinger (TravelOptikum)

