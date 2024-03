AIDA Cruises: Dirk Inger übernimmt neue Position

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dirk Inger einen der profiliertesten Kommunikatoren und Interessenvertreter der Touristik für AIDA gewinnen konnten. In seinen bisherigen Rollen hat er die Agenda der Reisewirtschaft sowohl inhaltlich als auch strukturell zentral mitgestaltet. Als AIDA nehmen wir im deutschen Tourismusmarkt eine bedeutende Position ein, die wir auch weiterhin aktiv mit Gesellschaft, Politik und Medien weiterentwickeln möchten. Mit seiner Erfahrung und seinem Hintergrund ist Dirk Inger dafür die perfekte Besetzung“, sagt Felix Eichhorn, President AIDA Cruises, und ist Mitglied im Executive Team, an den Inger künftig berichten wird.

Ingers Weg zu AIDA

In den letzten 10 Jahren war Dirk Inger Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbandes (DRV). Davor war der 57-Jährige in unterschiedlichen Funktionen in verschiedenen Bundesministerien tätig, unter anderem als Leiter Kommunikation und Pressesprecher des Bundesverkehrsministeriums. Seine journalistische Laufbahn begann der gebürtige Düsseldorfer beim WDR als Fernsehjournalist, bei dem er ein Volontariat absolvierte und als Reporter sowie als Redakteur über viele Jahr im Einsatz war.

„Nach vielen erfolgreichen Jahren an den Schnittstellen von Politik, Kommunikation und Verband freue ich mich darauf, meine Erfahrungen in veränderter Perspektive in einem großen Unternehmen weiterzuentwickeln. AIDA ist eines der bekanntesten und bedeutendsten Reiseunternehmen im Markt, dessen Kurs ich seit langer Zeit mit viel Interesse verfolge. Insbesondere gilt dies auch für das Thema Nachhaltigkeit, mit dem ich mich seit vielen Jahren intensiv beschäftige. Es ist mir eine große Freude, den gesellschaftspolitischen Dialog über die politischen Rahmenbedingungen und die Bedeutung des Reisens in einem großen Unternehmen aktiv mit gestalten zu können“, so Dirk Inger. (red)