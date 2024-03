G Adventures bietet neue Premium-Reisen

Eingeführt wurde die Geluxe-Kollektion im November 2023 mit Reisen in Botswana, Kambodscha, Costa Rica, Ägypten, Griechenland, Italien, Japan, Jordanien, Mexiko, Marokko, Nepal, Peru, Südafrika, Thailand, Vietnam und Simbabwe. Die ersten Geluxe-Trips werden im Mai 2024 durchgeführt.

Durch die Erweiterung umfasst das Angebot nun insgesamt 45 Geluxe-Reisen in 26 Ländern.

Erlebnisreisen mit Komfort

Die 17 neuen Trips ergänzen nun neu die Geluxe Collection, und führen ab Oktober 2024 nach Argentinien/Chile (Patagonien), Ecuador (Galapagos), Island, Irland, Indien, Kenia, Portugal, Spanien, Tansania und die Türkei. Sie finden mit maximal 16 Teilnehmenden statt, wobei die durchschnittliche Gruppengröße 10 bis 12 Personen beträgt. Alle neuen Reisen sind ab sofort buchbar.

Yves Marceau, Produktverantwortlicher bei G Adventures, sagt dazu: „Die Geluxe Collection erfüllt die verschiedenen Bedürfnisse von Reisenden, die im Urlaub aktiv sein wollen, aber dennoch nicht auf Komfort verzichten möchten - und dabei die lokale Kultur in den besuchten Gemeinden kennenlernen wollen. Die Mehrheit der Geluxe-Reisenden ist über 40 Jahre alt und somit etwas älter als unsere übliche Zielgruppe“, erläutert Marceau. „Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich die Trips bei alleinreisenden Frauen, was uns zeigt, dass wir hier eine Marktlücke füllen können. Auch Paare, die mit Gleichgesinnten reisen möchten, buchen die Geluxe-Reisen.“

OMG-Momente inklusive

Zwei Highlights jeder Geluxe-Reise sind mindestens eine "OMG-Unterbringung" und ein "OMG-Tag“, wobei OMG für „Oh my God“ steht. Mit "OMG-Unterkunft" bezeichnet G Adventures die besondere Art der Unterkunft, die entweder aufgrund ihrer Geschichte, des Designs oder speziellen Wohnerlebnisses ausgewählt wurde. Dazu gehören beispielsweise Steinhäuser im indischen Narsingh Bagh in Dholpur, ein Aufenthalt im Il Ngwesi, Nanyukia, eine von Maasai betriebene Lodge in Kenia, das sich unter antiken Höhlen befindende Exedra Hotel in Kappadokien in der Türkei oder das Luxé Hotel im kolumbianischen Guatapé mit seinem Ausblick über den Stausee Peñol-Guatapé.

Mit dem "OMG-Tag" ermöglicht G Adventures den Reisenden, einen Reisetag nach persönlichen Interessen zu gestalten. Sie können jeweils zwischen zwei verschiedenen Optionen wählen, beispielsweise einer Yoga-Stunde auf einem Bio-Bauernhof im indischen Pushkar, einer Flusskreuzfahrt mit Portwein-Verkostung in der Hafenstadt Porto in Portugal, der Erkundung der Feenkamine von Kappadokien mit dem E-Bike oder einem halbtägigen Reitausflug im Nationalpark Los Glaciares in Patagonien.

Reisebeispiele der Geluxe Collection:

Kenia: Kulturelle Verbindungen, Mount Kenya und Maasai Mara

Auf dieser Reise bestaunen die Reisenden die Wanderungen der einmaligen Tierwelt und die Buschsavanne des Naturschutzgebietes Maasai Mara. Darüber hinaus führt die Aktivreise in Kenia in eine von Maasai geführte Lodge – und lässt Reisende so direkt am authentischen Maasai-Leben teilhaben. Preis ab 5.799 EUR p.P. für eine 10-tägige Reise von Nairobi und zurück.

Portugal: Küstenwanderungen, Weinberge und Dörfer des Douro-Tals

Reisende erwarten neben einer Wanderung entlang Portugals Küste mittelalterliche Dörfer und malerische Landschaften, inmitten von Feigen- und Olivenbäumen. Im berühmten Douro-Tal mit seinen Weinbergen genießen Reisende neben Wein auch die regionale Küche, bevor der Trip sie weiter in die historische Hafenstadt Porto führt. Preis ab 4.579 EUR p.P. für eine 10-tägige Reise von Lissabon nach Porto.

Nördliches Indien: Flussufer-Safaris, antike Festungen und Taj Mahal

Zu Fuß und mit dem Fahrrad geht es für Reisende auf diesem 15-tägigen Trip durch Indien. Es werden Delhis belebte Straßen und die geschichtsträchtigen Städte Agra und Pushkar mit ihren Festungen und alten Tempeln erkundet, während Reisende im Ranthambore-Nationalpark Elefanten, Pfauen und vielleicht sogar einem Tiger in freier Wildbahn begegnen. Preis ab 3.699 EUR p.P. für eine Reise von Delhi nach Mumbai.

*Die Preise beinhalten keine internationalen Flüge. Alle Inklusivleistungen sind jeweils unter den obigen Links aufgeführt.

Weitere Informationen unter www.gadventures.de/geluxe (red)