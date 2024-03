Türkei: Experten erwarten erfolgreiches Tourismusjahr

„Die Reiselust Richtung Türkischer Riviera ist weiterhin stark, das zeigen unter anderem die starken Vorausbuchungen für den kommenden Sommer, die bereits 23% über denen des Vorjahres liegen“, erläuterte Max Kownatzki, CEO von SunExpress, Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, Initiator des Panels. „Obwohl sich die gestiegenen Preise auch weiterhin auf das tägliche Leben auswirken, priorisieren Verbraucher hierzulande das Reisen nach wie vor gegenüber anderen Freizeitausgaben. Auf die anhaltende Nachfrage reagieren wir als Fluggesellschaft, indem wir unsere Kapazitäten für den Sommer aufstocken, den Sommer bis in den Herbst hinein verlängern und in den Winter investieren.“

Die Türkei stehe für mehr als nur Sonne und Strand, betonte Kownatzki: „Das Land bietet auch eine faszinierende Kultur, kulinarische Highlights und eine breites Sportangebot. Gemeinsam mit unseren Partnern vermarkten wir die Türkei als vielseitiges Ganzjahresziel. In den kommenden Jahren erwarten wir eine steigende Nachfrage nach Kultur- sowie kulinarischen Reisen und Sporturlauben, wie Ski oder Golf.“

Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung, TUI Deutschland, sagte: „Die Nachfrage für die Türkei nimmt weiter deutlich an Fahrt auf und damit auch unser Ziel, erstmals die Marke von einer Million Gäste aus Deutschland zu überspringen. Dafür bauen wir unser Flugangebot mit eigenen Flügen und mit SunExpress aus. Die engen Partnerschaften mit den Hoteliers in der Türkei ermöglichen es uns in diesem Sommer neue und noch mehr qualitativ hochwertige Unterkünfte in den besten Strandlagen anzubieten.“

Technische Neuerungen von SunExpress

Auch technologische Entwicklungen, die einen positiven Einfluss auf das Kundenerlebnis haben, waren Thema der Panel-Teilnehmer. SunExpress bringt beispielsweise in der Endkundenbetreuung Tools zum Einsatz, die die Stimme der Kunden am Telefon analysieren, um sie entsprechend ihrer Stimmungslage optimal betreuen zu können. Im B2B-Bereich setzt das Unternehmen auf eine neue Plattform der sogenannten Ancillaries, die es Reiseveranstaltern und Vertriebspartnern ermöglicht, Zusatzleistungen nahtlos bei der Buchung von Ferienflügen zu integrieren. Außerdem hat SunExpress erst kürzlich zur Verbesserung seiner B2B-Services einen ChatBot eingeführt und stärkt mit einer VideoCall-Option für Reisebüros gleichzeitig den persönlichen Austausch. (red)