alltours: Boom bei Urlaubsreisen hält an

Für die laufende Wintersaison verzeichne alltours ein Umsatzplus von 18% gegenüber dem starken Vorjahr. Der Sommer 2024 lieg mit 12% im Plus. Die VerbraucherInnen nutzen verstärkt Frühbucherangebote, heißt es. „Je größer die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten, desto stärker scheint der Wunsch nach einer Auszeit. Insbesondere bei Familien ist der Reisewunsch weiter gestiegen. Fernreisen sind populär wie selten zuvor“, erklärt Willi Verhuven, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe alltours auf der ITB. „Bei der Mehrzahl der Destinationen liegen wir sowohl im Winter als auch im Sommer deutlich über Vorjahr. Wir sind zuversichtlich, dass wir das laufende Geschäftsjahr mit einem neuen Rekord bei den Gästezahlen abschließen werden.“

Wintersaison 2023/24

Die volumenstärksten Reiseländer der laufenden Wintersaison sind bei alltours Spanien und Ägypten. Danach folgen Länder aus dem Programm für Individualreisen und Fernreiseziele. „Insbesondere unsere spanischen Ziele boomen, allen voran die Kanarischen Inseln“, so Verhuven.

Nach einer Stornierungswelle und zeitweisem Buchungsrückgang im Oktober und November 2023 werde Ägypten in der laufenden Wintersaison trotz des Nahost-Konfliktes wieder stark nachgefragt und liege bei den Buchungszahlen 16 % über dem Vorjahr. „Ägypten wird im Augenblick allerdings noch eher kurzfristig gebucht“, so Verhuven. Die Buchungen liegen hier noch unter Plan. Um den Gästen mehr Planungssicherheit zu geben, können alle klassischen Pauschalreisen nach Ägypten für die Sommersaison 2024 bis 14 Tage vor Reisebeginn kostenlos storniert oder umgebucht werden – ohne Angabe von Gründen und ohne Aufpreis.

Fernreisen auf Wachstumskurs

Das Segment der Fernreisen verzeichnet bei alltours Zuwächse im hohen zweistelligen Bereich. Unter den karibischen Zielen leisten die Dominikanische Republik und Mexiko dazu den stärksten Beitrag. Kuba verzeichnet dagegen einen leichten Rückgang. Bei den Zielen im Indischen Ozean und Asien liegen die Buchungszahlen für die Malediven, Thailand und Indonesien zweistellig über Vorjahr. Eines der Ziele mit dem größten Wachstum im Winter sind bei alltours die Kapverdischen Insel.

Sommersaison 2024

Die Top-3 der beliebtesten Urlaubsländer für den Sommer 2024 sind bei alltours Spanien, die Türkei und Griechenland. Mallorca ist die beliebteste Destination im alltours Sommerprogramm. Volumenstärkste Destinationen in der Türkei sind die Urlaubsorte an der Türkischen Riviera mit Antalya, Side und Alanya. In diesem Jahr verzeichnet alltours auch für die Destinationen an der Türkischen Ägäis einen wahren Buchungsboom. Die am stärksten gebuchten griechischen Ziele sind bei alltours die Inseln Kreta, Rhodos und Kos.

Zwei weitere starke Wachstumsziele im Sommer 2024 sind Tunesien und Marokko. Buchungen von Tunesienreisen haben sich bei alltours mehr als verdoppelt. „Tunesien trumpft insbesondere bei Familien mit einer relativ kurzen Flugzeit, günstigen Hotelpreisen und kindgerechten Angeboten“, so Verhuven. Marokko gewinne aufgrund seiner Vielseitigkeit und dem kulturellen Angebot.

Ausbau der allsun Hotelkette

Auch vom Fortschritt beim Ausbau der alltours unternehmenseigenen Hotelkette allsun zeigt sich Verhuven zufrieden: „Wir haben in den vergangenen vier Jahren rund 40 Mio. EUR in die Modernisierung der Hotelkette investiert und eröffnen in nur wenigen Wochen ein neues allsun Hotel in der Türkei.“ Das strandnahe Hotel allsun Numa Club Side im beliebten Feriengebiet Side-Colakli an der Türkischen Riviera geht im Mai 2024 an den Start.

„Noch nie so früh gebucht“

Das Buchungsverhalten sei sowohl von einem gestiegenen Frühbucheraufkommen als auch von einer starken Last Minute-Nachfrage geprägt. „Die Wintersaison wurde noch nie so früh gebucht wie in diesem Geschäftsjahr. Gleichzeitig entscheiden sich viele Reisende aufgrund der wahrgenommenen Unsicherheiten erst kurz vor Reisebeginn zu einer Buchung“, so Verhuven.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 konnte die Unternehmensgruppe alltours ihr Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA, unkonsolidiert) um 21% im Vergleich zum Vorjahr auf rund 74 Mio. EUR steigern. Der Umsatz der Unternehmensgruppe stieg im gleichen Zeitraum um 7% auf 1,995 Mrd. EUR. Die Zahl der Reisenden ist mit rund 2 Mio. Gästen gegenüber dem starken Vorjahr stabil geblieben. Nach den relativ hohen Preissteigerungen im vergangenen Geschäftsjahr seien die Reisepreise in diesem Geschäftsjahr moderat um 3 bis 4% gestiegen, heißt es.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet alltours mit einem Wachstum von 3% bei den Gästezahlen und 6% beim Umsatz. „Wir haben unsere Kapazitäten erhöht, bleiben aber trotz des gegenwärtig sehr positiven Verlaufs und Ausblicks bei unserer konservativen Gäste- und Umsatzplanung für dieses Geschäftsjahr, da sich die Rahmenbedingungen aufgrund der allgemeinen Unwägbarkeiten schnell wieder ändern können“, so Verhuven. (red)