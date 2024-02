KLM gibt Sommerflugplan 2024 bekannt

Insgesamt wird KLM Royal Dutch Airlines in diesem Sommer 155 Ziele anfliegen: 92 in Europa und 63 interkontinental. Für die Strecke Wien - Amsterdam stehen 3 bis 4 tägliche Flüge zur Verfügung.

Mehr Fernstrecken im Sommer

Erhöht werden insbesondere die Flugfrequenz zu verschiedenen interkontinentalen Zielen. "Wir werden mehr Flüge nach Jakarta in Kombination mit Kuala Lumpur und nach Denpasar in Kombination mit Singapur durchführen", so die Airline in der Aussendung. Darüber hinaus hat KLM die Direktflüge nach Osaka wieder aufgenommen und wird den täglichen Flugverkehr nach Tokio Narita wieder aufnehmen. Außerdem wird die Flugfrequenz nach Taipeh, Hongkong, Montreal, Toronto und Los Angeles erhöht. Die Kapazität zu nordamerikanischen Zielen liegt derzeit über dem Niveau von 2019. Diese sich ändernden Frequenzen sind Teil eines fortlaufenden Prozesses, bei dem wir unser Netzwerk unter Berücksichtigung der verfügbaren Flugzeuge und Arbeitskräfte an die Marktbedingungen anpassen.

Außerdem gab die Airline bekannt, ab Montag, dem 1. April, den täglichen Flugverkehr nach Tel Aviv wieder aufnehmen. Dieser Dienst wird mit einem Zwischenstopp in Larnaca mindestens bis zum 19. Mai durchgeführt. Die Sicherheitslage in Israel werde dabei weiterhin genau beobachtet.

Vielfältiges Europaprogramm

In Europa wird KLM diesen Sommer die Flugfrequenz zu verschiedenen Zielen erhöhen. In Skandinavien wird KLM tägliche Verbindungen nach Billund (Dänemark) und Stavanger (Norwegen) anbieten. In Großbritannien wird die Flugfrequenz nach Edinburgh, Newcastle, Glasgow und Southampton erhöht. Wie bereits in diesem Winter wird KLM im Sommer weiterhin Marseille bedienen und täglich nach Nizza fliegen. In Polen wird die Frequenz nach Krakau, Danzig und Breslau erhöht. Außerdem wird KLM diesen Sommer auch die Flugfrequenz nach Prag (Tschechische Republik) erhöhen. In Italien wird KLM die Frequenz nach Bologna, Florenz und Genua erhöhen.

Weitere Infos unter: www.klm.at (red)