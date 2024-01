Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 03/04

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Tag der Einheit in der Ukraine:

In der Ukraine findet am Montag, den 22. Jänner 2024, der Tag der Einheit statt. Damit wird die Vereinigung der Ukrainischen Volksrepublik mit der Westukrainischen Volksrepublik Im Jahre 1919 gefeiert. Vor dem Hintergrund des besonderes Datums und der anhaltenden Kriegshandlungen in der Ukraine ist mit Demonstrationen zu rechnen, die von gewaltsamen Zwischenfällen begleitet werden können.

Landesweiter Streik im öffentlichen Nahverkehr in Italien:

Für Mittwoch den 24. Jänner 2024, haben drei Gewerkschaften in Italien zu einem landesweiten, 24-stündigen Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Von dem Arbeitskampf sind voraussichtlich die Bus-, U-Bahn-, und Trambetriebe im ganzen Land betroffen, Züge im interregionalen und Fernverkehr sollen hingegen regulär verkehren. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Demonstration von Landwirten in Polen:

Ebenfalls am Mittwoch findet in der polnischen Hauptstadt Warschau aller Voraussicht nach eine Demonstration von Landwirten gegen den Import ukrainischer Waren statt. Dabei sind lokale Verkehrsbehinderungen möglich.

Jahrestag der Revolution in Ägypten:

Die BürgerInnen in Ägypten begehen am Donnerstag, den 25. Jänner 2024, den Tag der Revolution und gedenken damit dem politischen Umbruch, der an diesem Tag im Jahr 2011 begann. Aufgrund möglicher Proteste und Ausschreitungen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Reisende sind angehalten, politische Veranstaltungen und Demonstrationen zu meiden.

Tag der Republik in Indien:

Am kommenden Freitag, den 26. Jänner 2024, wird in Indien der Tag der Republik begangen. Im ganzen Land sind im Zuge dessen Veranstaltungen geplant, so soll in der Hauptstadt Neu-Delhi eine großangelegte Militärparade stattfinden. Im Hinblick auf den Termin verschärfen die Behörden aufgrund möglicher Demonstrationen insbesondere in den größeren Städten die Sicherheitsvorkehrungen. Gewaltsame Zwischenfälle sind dennoch nicht auszuschließen.

Nationalfeiertag in Australien:

Auch in Australien wird kommenden Freitag gefeiert – in Down Under findet der Nationalfeiertag, der Australia Day, statt, der an die Ankunft der First Fleet in Sydney im Jahre 1788 erinnert. Hinsichtlich möglicher Demonstrationen verschärfen die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen. Besonders in den größeren Städten kann es zu örtlichen Verkehrseinschränkungen kommen.

