HX: MS Maud ab April 2024 wieder unterwegs

Mitte April wird die MS Maud wieder ab Dover zur Expedition rund um die Britischen Inseln in See stechen. Als besonderes Highlight wird auf der zweiten Reise um die Britischen Inseln die schottische Wettermoderatorin Carol Kirkwood mit an Bord sein, die den Gästen einen spannenden Einblick in die Meteorologie geben wird.

Ab Juli bricht die MS Maud dann in die Arktis auf, wo sie ihre Gäste mit auf einzigartige Expeditionen nach Grönland und Island nimmt. Im Hafen von Reykjavik war MS Maud vor kurzem das erste Schiff, das den neuen Landstromanschluss nutzte und auch bei den zukünftigen Hafenanläufen nutzen wird.

Im Oktober macht sich das Expeditionsschiff entlang der patagonischen Fjorden auf den Weg in die Antarktis: Die Expeditionsreisen „Chilenisches Patagonien und Antarktis" verbinden die majestätischen patagonischen Fjorde mit der Antarktis. Zudem wird die MS Maud 23- und 24-tägige Reisen unternehmen, auf denen Abenteuersuchende Südamerika, die Falklandinseln und Südgeorgien auf einer Reise erkunden können.

Angebote & Ermäßigungen

Alle Abfahrten von MS Maud ab April sind Teil des aktuellen „Flüge inklusive”-Angebots von HX. Bei dem exklusiven Angebot sind Hin- und Rückflüge zum und vom Abfahrtshafen des Expeditionsschiffs sowie ein Bordguthaben von 500 EUR pro Kabine inklusive. Zusätzlich erhalten Ambassador-Mitglieder bei Buchung bis 31. Jänner eine Ermäßigung von 10%. Das Angebot gilt für ausgewählte Reisen nach Alaska, Grönland und Island, zu den Galapagos-Inseln, durch die Nordwest-Passage und in die Antarktis.

Weitere Informationen zu HX sind unter www.hurtigruten.com (red)