Ecuador: Tourismusministerium informiert über aktuelle Lage

Nach dem Gefängnisausbruch eines bekannten Drogenbosses herrschte in Ecuador der Ausnahmezustand. Landesweit kam es zu Gewaltausbrüchen sodass Ecuadors Präsident Daniel Noboa den landesweiten Ausnahmezustand verhängte und nächtliche Ausgangssperren anordnete. Auch viele Geschäfte, Schulen und Regierungsbüros waren geschlossen. Sicherheitskräfte haben inzwischen 70 Verdächtige festgenommen und setzten 17 entflohene Häftlinge fest.

Seit 10. Jänner seinen die Vorfälle in ganz Ecuador drastisch zurück gegangen und mit 15. Jänner kehrte bereits wieder allmählich Normalität ein, so das Tourismusministerium. Details und alle weiteren Informationen HIER im offiziellen Schreiben des Ministry of Tourism of Ecuador.



Statement vom Ministry of Tourism

Nun hat sich das Tourismusministerium Ecuadors einen aktuellen Lagebeschreibung veröffentlicht. Hier der Text in der deutschen Übersetzung:

An die Tourismusbranche und die allgemeine Öffentlichkeit,

Das ecuadorianische Tourismusministerium setzt seine Bemühungen um eine konstante und transparente Kommunikation über die aktuelle Situation fort und möchte Sie über den aktuellen Stand der Dinge informieren:

Die Verabschiedung der Exekutivdekrete 110 und 111 durch die nationale Regierung war ein wesentlicher Schritt, um unseren Streitkräften und der Polizei den notwendigen rechtlichen Rahmen für ein entschlossenes Handeln zu geben. Diese Maßnahmen werden von einem klaren Ziel geleitet: die Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit für die Bürger Ecuadors und unsere Besucher. Ein Ziel, das wir Tag für Tag erfolgreich erreichen.

Seit dem 10. Januar gibt es einen drastischen Rückgang der Vorfälle in ganz Ecuador. Die von den Streitkräften und der Polizei mit Unterstützung internationaler Verbündeter durchgeführten Operationen haben Wirkung gezeigt. Diese einschneidenden Maßnahmen der Regierung werden von der ecuadorianischen Bevölkerung voll und ganz unterstützt.

Heute, am 15. Januar, kehren wir allmählich zur Normalität zurück. Die verschärften Sicherheitsmaßnahmen werden in bestimmten Gebieten aufrechterhalten, während im Rest des Landes Routine einkehrt.

Im Amazonasgebiet und auf den Galápagos-Inseln läuft der Tourismusbetrieb völlig normal. Es liegen keine Berichte über gewalttätige Zwischenfälle vor. Hotels, Reiseleiter und die Bevölkerung sind ruhig.

Der Kreuzfahrtbetrieb auf den Inseln geht wie gewohnt weiter und die Flugverbindungen zum Archipel und zum Amazonasgebiet sind weiterhin funktionsfähig und regulär, so dass ungehinderte Zugänglichkeit und Mobilität gewährleistet sind.

In der Hauptstadt Quito sind die Hotels, Sehenswürdigkeiten und touristischen Dienstleistungen in Betrieb. Es wurden keine Unterbrechungen bei den touristischen Dienstleistungen gemeldet.

Unsere Flughäfen, Seehäfen und Straßen sind in Betrieb, mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen, um die Sicherheit aller Reisenden zu gewährleisten. Diese Schlüsselelemente der Infrastruktur unseres Landes funktionieren weiterhin ohne Unterbrechungen. Die wenigen Flugfrequenzen, die geändert oder gestrichen wurden, werden nun normal durchgeführt.

Die Straßen Ecuadors sind weiterhin offen und zugänglich, wobei die Ausgangssperre von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens eingehalten wird.

Die Sicherheit auf den Straßen wird durch wirksame Kontrollen gewährleistet, die von den Verteidigungskräften an strategischen Punkten durchgeführt werden, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sowohl tagsüber als auch während der Ausgangssperre zu gewährleisten.

Trotz der beunruhigenden Bilder, die von einigen Medien verbreitet wurden, arbeitet Ecuador erfolgreich an der Wiederherstellung der Normalität im ganzen Land. Alle Bürger und die Tourismusbranche des Landes sind bestrebt, die Besucher mit der gleichen Herzlichkeit und Gastfreundschaft zu empfangen, die sie schon immer gezeigt haben. Das Ministerium für Tourismus bittet Besucher, die einen baldigen Besuch planen, ihre Reisepläne beizubehalten.

Ecuador ist und bleibt ein faszinierendes Reiseziel, voll von kulturellem Reichtum, natürlicher Schönheit und einer unvergleichlichen menschlichen Wärme. Wir werden noch lange Zeit ein magisches und fesselndes Reiseziel bleiben, das Reisende aus aller Welt willkommen heißt.

Niels Olsen Peet - Ministry of Tourism of Ecuador

Das Tourismusministerium wird diese Informationen über seine offiziellen Kanäle laufend aktualisieren: X @TurismoEc / Facebook-Seite: MinisterioTurismoEcuador. (red)