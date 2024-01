Celebrity Cruises bietet erstmals deutschspachiges Trainings-Tool

„Das neue Trainings-Programm vermittelt Reiseverkäufern alles, was sie wissen müssen, um Kreuzfahrten von Celebrity Cruises erfolgreich zu verkaufen“, erklärt Key Account Managerin Natascha Tschritter. Die Einführung der deutschsprachigen Module sei auf Wunsch vieler Vertriebspartner erfolgt. „Somit sind fast alle Tools in unserem Vertriebspartner-Portal Celebrity Central nun in deutscher Sprache erhältlich“, freut sich die deutsche Vertriebsmanagerin.

Kurse für Neulinge und Profis

Sowohl Einsteiger als auch Kreuzfahrt-Profis finden ab sofort bei Celebrity Central viele informative Schulungs-Module für den Verkauf von Kreuzfahrten. Die Kurse sind in mehrere Themenblöcke untereilt. So beinhaltet beispielsweise die Rubrik „Kreuzfahrt-Grundlagen“ drei Lernmodule und wurde hauptsächlich für Einsteiger konzipiert. In der Kategorie „Warum Celebrity?“ erfahren die TeilnehmerInnen in vier kurzen Kursen alles, was Celebrity von anderen Kreuzfahrtgesellschaften unterscheidet. Hier werden auch die Ziele näher vorgestellt. In der Rubrik „Celebrity verkaufen“ geht es in drei Kursen über das Buchen, den Verkauf von Extras und die Vorbereitung der KundInnen auf die Reise mit Celebrity Cruises.

Portal für Agentur-Partner

Celebrity Cruises hat das Vertriebspartner-Portal Celebrity Central in den vergangenen Monaten komplett überarbeitet. Auch hier sind alle Inhalte nun in deutscher Sprache verfügbar. Darüber hinaus finden Agents hier jede Menge Informationen zu den neuesten Kampagnen, Verkaufswettbewerben und Incentives von Celebrity Cruises, aktuelle Selling Guides, Marketing-Toolkits, Broschüren, Factsheets zu Routen und Schiffen, Bilder und E-Learning-Programme. Die neuen Trainings-Kurse sind unter dem Button „Training“ zu finden. (red)