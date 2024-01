Oceania mit drei neuen Routen

Höhepunkt ist die 59-tägige Grand Voyage von Barcelona nach Singapur mit einmaligen Aufenthalten in Afrika, im Indischen Ozean, Thailand und Malaysien. „Unsere ausgedehnten Kreuzfahrten bieten wissbegierigen, weit gereisten Gästen die Möglichkeit, einige der abgelegensten Häfen der Welt zu erkunden, und das alles auf der eleganten Riviera. Von Europa nach Asien zu segeln, über beide Küsten Afrikas, ist ein einmalige Erlebnis. Und wir bieten das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis an,“ betont Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises.

Neben Städten wie Kapstadt, Port Elizabeth, Phuket, Pengang, Colombo und Malé wird das Schiff auch kleinere Häfen anlaufen, darunter Antsiranana in Madagaskar, Hambantota in Sri Lanka sowie Sao Tome und Lome in Togo. Auf mehr als 400 Landausflügen haben Reisenden die Gelegenheit, die Naturwunder und die lokalen Kulturen dieser Reiseziele näher kennenzulernen.

Rivieras neue Reiserouten