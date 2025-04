Hurtigruten: Exklusive Kulinarik-Reise entang Norwegens Küste

Mit dieser Reise richtet sich Hurtigruten gezielt an anspruchsvolle Reisende, die Norwegen auch kulinarisch intensiv erleben möchten - an Bord der Original-Postschiffe und an Land bei ausgewählten Partnern. Die neue Route unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, Regionalität, Nachhaltigkeit und Qualität in seinem touristischen Angebot noch stärker zu verankern.

„Gäste legen zunehmend Wert auf authentische, hochwertige Kulinarik. Und Foodies fahren heute aus eben diesem Grund mit Hurtigruten an der Küste entlang. Für uns war es daher ein logischer Schritt, eine Route zu entwickeln, die Genuss in den Mittelpunkt stellt und dazu einlädt, das Beste zu kosten, was Norwegen an Speisen und Getränken zu bieten hat. Mit dieser Reise setzen wir neue Maßstäbe“, so Øistein Nilsen, Culinary Director bei Hurtigruten.

Exklusive Reise für Foodies

Im Zentrum der Reise steht eine konsequente Ausrichtung auf Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit. Die Gäste erwartet eine Vielzahl an Verkostungen, Menüs und Einblicken in handwerklich geprägte Lebensmittelproduktion. So werden etwa frische Meeresfrüchte aus den Fjorden serviert, eine Führung durch die Feddie Ocean Distillery angeboten sowie ein Vier-Gänge-Menü von Máret Rávdná Buljo präsentiert, einer Botschafterin der samischen Küche.

Stationen an Land umfassen unter anderem Myklevik Gård, wo die Kreislaufwirtschaft zwischen Landwirtschaft und Bordgastronomie praktisch umgesetzt wird, sowie Lofoten Seaweed, ein Betrieb für die nachhaltige Nutzung von Algen als Lebensmittel. Weitere Programmpunkte sind ein 17-Gänge-Menü im mehrfach ausgezeichneten Restaurant Kvitnes Gård und ein Besuch der Aurora Spirit Distillery am Lyngenfjord – der nördlichsten Whisky-Brennerei der Welt. Den Abschluss bildet eine Bierverkostung in der traditionsreichen Mack Brauerei in Tromsø.

Eckdaten der Kulinarik-Reisen:

Abfahrten: 21. September, 5. Oktober, 19. Oktober und 2. November 2025

21. September, 5. Oktober, 19. Oktober und 2. November 2025 Gruppengröße: 8–20 Personen

8–20 Personen Preis: ab ca. 8.275 EUR p.P.

Interessierte Reisebüropartner können ihre KundInnen auf die limitierte Verfügbarkeit hinweisen. Für Buchungen und weitere Informationen steht das Hurtigruten Experten-Team unter +49 (0) 40 874 05 666 zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.de (red)