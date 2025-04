Aviareps Österreich ernennt Dragica Gačić zur General Managerin

In dieser Rolle übernimmt Gačić die Leitung des österreichischen Standorts und verantwortet die strategische und operative Weiterentwicklung der lokalen Organisation. Mit über 18 Jahren Erfahrung in internationalen Konzernen, unter anderem in kommerziellen Führungspositionen bei United Airlines, Emirates sowie beim Marktforschungsunternehmen Nielsen, bringt sie umfassende Expertise in den Bereichen Luftfahrt, Tourismus und Marktentwicklung mit. Zusätzlich war sie vier Jahre als strategische Beraterin im NGO-Sektor in Nairobi tätig.

Gačić übernimmt Leitung von Buocz-Lamatsch

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Aviareps Austria. Gemeinsam mit dem Team möchten wir die Organisation strategisch stärken, am Puls der Zeit agieren und als starker, verlässlicher Partner für unsere Kunden und Stakeholder überzeugen“, so Gačić.

Dragica Gačić übernimmt die Geschäftsführung von Sonja Buocz-Lamatsch, die sich künftig wieder verstärkt ihren Aufgaben als VP Central & Eastern Europe im Konzern widmen wird. Unter ihrer langjährigen Leitung konnte Aviareps Austria erfolgreich weiterentwickelt und als vertrauensvoller Partner in der Branche positioniert werden. (red)