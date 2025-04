Flughafen Klagenfurt startet musikalische After-Work-Events

Was passiert, wenn MusikerInnen aus aller Welt am Flughafen Klagenfurt zusammenkommen, um brasilianische Rhythmen lebendig werden zu lassen? Das können Interessierte am 8. Mai ab 17:30 Uhr erleben, wenn das Brazilian Ensemble der Gustav Mahler Privatuniversität (GMPU) im UDO & ROY im Terminalgebäude des Klagenfurt Airport auftritt - und das bei freiem Eintritt.

Music on air(port)

An diesem Abend beginnen die GMPU und der Flughafen Klagenfurt ihre erste von drei After-Work-Sessions im Frühsommer 2025. Jeden ersten Donnerstag im Monat wird ein Ensemble von Studierenden den Flughafen in eine Live-Musik-Bühne verwandeln. Nach dem Auftakt am 8. Mai folgt am 5. Juni ein Auftritt des Mahler Percussion Ensembles, und am 3. Juli steht eine Jam-Session des GMPU Jazz Ensembles auf dem Programm.

„Der Flughafen Klagenfurt ist für uns eine sehr spannende Location, weil unsere Studierenden ihr Können an einem außergewöhnlichen Ort präsentieren können“, erklärt GMPU-Rektor Roland Streiner. „Derzeit prüfen wir verschiedene Optionen für weitere Veranstaltungen – sowohl für den Herbst 2025 als auch für das Jahr 2026. Aus unserer Sicht bietet der Flughafen zahlreiche attraktive Möglichkeiten für mögliche – auch größere – Konzerte.“

Termine der Afterwork-Sessions im Frühsommer:

Do. 8. Mai 2025, 17.30 Uhr - GMPU Brazilian

Do. 5. Juni 2025, 17.30 Uhr - Mahler Percussion

Do. 3. Juli 2025, 17.30 Uhr - GMPU Jazz Ensemble

Ort: UDO & ROY, Klagenfurt Airport, Flughafenstraße 60-64, 9020 Klagenfurt

Eintritt: frei

