Save the date: Red Carpet Night 2025 in Ägypten

Die ReisebüropartnerInnen der Anex-Reisemarken Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen können sich in diesem Jahr erstmals auf eine Red Carpet Night in Ägypten freuen. Denn der Event-Fam-Trip führt nicht wie bisher in die Türkei, sondern an das Rote Meer, in die Region Hurghada. Gastgeber ist vom 21. bis 25. November 2025 das 5-Sterne-Resort Baron Palace in Sahl Hasheesh.

Premiere in Ägypten

Die Einladung zum Event-Fam-Trip wurde zu Beginn der Woche an die Top-Agenturen der Anex Gruppe versendet. Eine rasche Anmeldung lohnt sich – die Plätze sind limitiert. Im vergangenen Jahr waren rund 300 VertriebspartnerInnen der Einladung zur Red Carpet Night im Cosmopolitan Resort in Antalya gefolgt.

„Ägypten entwickelt sich bei uns im laufenden Touristikjahr außerordentlich gut. Wir haben unser Programm am Roten Meer deutlich ausgebaut und konnten unsere Gästezahlen im Vergleich zum Vorjahr bislang verdoppeln. Daher freuen wir uns sehr auf die Gelegenheit, auch hier unsere Expertise zeigen zu können und ein starkes Event für unsere besten Reiseverkäufer:innen auf die Beine zu stellen“, erklärt Hakan Gürova, Direktor Vertrieb der Anex Gruppe. (red)