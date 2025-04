Brand USA: Neuigkeiten & Reisetipps rund um Freizeitparks

Freizeitparks in den USA bieten ein breites Spektrum an Erlebnissen für alle Altersgruppen – von aufwendig gestalteten Themenbereichen über Shows bis hin zu innovativen Fahrgeschäften. Viele Parks setzen dabei Maßstäbe, etwa mit Hochgeschwindigkeits-Achterbahnen oder immersiven Kulinarikkonzepten. Ob Familienurlaub oder Kurztrip: Freizeitparks sind fester Bestandteil vieler USA-Reisen. Brand USA gibt einen Überblick über etablierte Highlights und neue Attraktionen im ganzen Land.

Neuer Themenpark in Orlando

Mit dem Universal Epic Universe entsteht in Orlando ab dem 22. Mai 2025 ein neues Kapitel in der Geschichte moderner Themenparks. Als vierter Park des Universal Orlando Resorts umfasst er verschiedene, aufwendig gestaltete Welten – darunter das Dark Universe mit klassischen Universal-Monstern, die Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, die Isle of Berk basierend auf der Filmreihe „Drachenzähmen leicht gemacht“ und die Super Nintendo World.

Zudem bringt Walt Disney World neue Shows und Formate, darunter die Parade Starlight: Dream the Night Away sowie zwei neue Produktionen in Disney’s Hollywood Studios. Im SeaWorld Orlando startet mit Expedition Odyssey ein Flying-Theater mit arktischem Fokus. Am 23. Mai öffnet außerdem das neue Sea Life Aquarium im Legoland Florida.

Jubiläen in Kalifornien und Tennessee

Das Disneyland Resort in Anaheim feiert 2025 sein 70-jähriges Bestehen. Neben neuen Paraden und multimedialen Abendshows wie Paint the Night und Wondrous Journeys gibt es Sonderformate wie Tapestry of Happiness oder Walt Disney – A Magical Life. Im benachbarten Disney California Adventure inszeniert World of Color – Happiness das Jubiläum mit Wasserprojektionen, Licht und Musik.

Auch Dollywood in Tennessee begeht ein rundes Jubiläum: Zum 40. Geburtstag stehen Festivals, neue Fahrgeschäfte und Live-Musik im Mittelpunkt. Die Lage in den Smoky Mountains ermöglicht Kombinationen mit Naturerlebnissen und regionaler Kultur.

Historische & wassernahe Parks

Mehrere traditionsreiche Parks investieren in neue Attraktionen und Infrastruktur. In Silver Dollar City (Missouri) startet beispielsweise eine überarbeitete Version der Indoor-Achterbahn Fire in the Hole. In Lake Compounce (Connecticut) und Kennywood (Pennsylvania) wurden klassische Holzachterbahnen aus den 1920er-Jahren saniert. Knoebels (ebenfalls Pennsylvania) bleibt einer der wenigen Parks mit kostenfreiem Eintritt und historischen Fahrgeschäften.

Die Vergnügungsparks in Küstennähe bieten BesucherInnen klassische Fahrgeschäfte vor maritimer Kulisse. Dazu zählen Coney Island (New York), Morey’s Piers (New Jersey), Santa Monica Pier, der Santa Cruz Beach Boardwalk (Kalifornien) sowie der Navy Pier in Chicago. In Texas bietet der Galveston Island Historic Pleasure Pier eine ähnliche Kombination aus Fahrgeschäften und Ozeanblick.

Indoor-Wasserparks

Wetterunabhängige Wasserparks gewinnen an Bedeutung. Neue Angebote wie das Okana Resort & Indoor Waterpark (Oklahoma), die Great Wolf Lodge (Florida, Texas, Connecticut) und der DreamWorks Water Park (New Jersey) bieten Wasserrutschen, Wellenbäder und Freizeitangebote für alle Altersgruppen – ganzjährig und klimatisiert. Für 2026 ist in Virginia das Kalahari Resort mit 175.000 m² Fläche geplant – einer der größten Indoor-Wasserparks der USA.

Neue Achterbahnen & Erlebnisse

Innovationen im Achterbahnbereich bleiben ein zentrales Element der Parkentwicklung. Unter den aktuellen Highlights:

Top Thrill 2 in Cedar Point (Ohio): mit 130 Metern aktuell höchste Achterbahn der Welt

Siren’s Curse (Cedar Point): erste Kippachterbahn der westlichen Hemisphäre

Wrath of Rakshasa (Six Flags Great America, Illinois): Dive Coaster mit fünf Überschlägen

Rapterra (Kings Dominion, Virginia): Bahn mit freitragenden Sitzen

Vertical Velocity (Six Flags Great Adventure, New Jersey): erster Super-Boomerang-Coaster Nordamerikas

Fire Runner (Lost Island Theme Park, Iowa): Einschienenachterbahn mit Akrobatik-Elementen

Fast & Furious: Hollywood Drift (Universal Studios Hollywood, ab 2026): Achterbahnerlebnis basierend auf der Filmreihe

Unterkunft direkt im Freizeitpark

Viele Freizeitparks erweitern ihr Übernachtungsangebot. Rund um das neue Epic Universe entstehen mehrere Hotels, darunter das mediterran inspirierte Universal Helios Grand Hotel mit direktem Parkzugang. Im Umfeld von Dollywood ergänzt die im Nationalpark-Stil gestaltete HeartSong Lodge das Beherbergungsangebot. 2026 folgt das neue Silver Dollar City Resort mit Blick auf die Ozarks und den Table Rock Lake.

Gastronomisches Erlebnis

Kulinarik ist zunehmend Bestandteil des Gesamterlebnisses. In den Universal Parks gehören Butterbier und thematisierte Restaurants wie das Toothsome Chocolate Emporium zur Markenwelt. Disney-Parks bieten Klassiker wie Dole Whip oder gehobene Küche in Restaurants wie Victoria & Albert’s oder Napa Rose. Regionale Spezialitäten gibt es z. B. in Dollywood (Zimtbrot), Kennywood (Potato Patch Fries) oder Coney Island (Nathan’s Famous Hot Dogs). Historische Restaurants wie Mrs. Knott’s Chicken Dinner ergänzen das Angebot in traditionellen Parks.

Weitere Informationen unter: www.VisitTheUSA.de (red)