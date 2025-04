Float Out-Zeremonie der Disney Adventure

Die Disney Adventure hat kürzlich das Trockendock verlassen und wurde im Rahmen eines Events zu Wasser gelassen. In bester Disney Tradition wurde das Schiff beim Verlassen der überdachten Schiffbauhalle feierlich von Kapitänin Minnie und Kapitän Micky begrüßt, ein Feuerwerk bildete den krönenden Abschluss.

Die Disney Adventure wird ab dem 15. Dezember 2025 von ihrem Heimathafen am Marina Bay Cruise Centre in Singapur aus zu Drei- und Vier-Nächte-Reisen in See stechen. Der Standort ist für mindestens fünf Jahre als Basis für das neue Disney Kreuzfahrterlebnis vorgesehen. (red)