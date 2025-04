HX veröffentlicht ersten eigenständigen ESG-Bericht

Der ESG-Bericht (Environmental, Social, Governance) dokumentiert jährlich die Nachhaltigkeitsstrategie und -maßnahmen von HX in den Bereichen Umwelt, gesellschaftliches Engagement und Unternehmensführung. Er liefert transparente Einblicke in Fortschritte, Herausforderungen und Ziele – und schafft so eine verlässliche Grundlage für Partner, Stakeholder und die interessierte Öffentlichkeit.

Transparenz, Innovation und Verantwortung

„Dieser Bericht ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg als unabhängiges Unternehmen“, erklärt Gebhard Rainer, CEO von HX. „Er zeigt nicht nur unsere konkreten Fortschritte, sondern auch unser klares Bekenntnis, einen neuen Standard für nachhaltiges Reisen zu setzen. Transparenz, Innovation und Verantwortung sind zentrale Werte bei HX – und dieser Bericht macht sichtbar, wie sie sich in der Praxis auszahlen.“ Trotz umfassender unternehmensinterner und flottenbezogener Restrukturierungen konnte HX im Berichtsjahr wesentliche Fortschritte erzielen – von wegweisenden wissenschaftlichen Kooperationen über lokal wirksame Initiativen bis hin zu international ausgezeichneten Trainingsprogrammen.

Highlights des ESG-Berichts 2024:

Wissenschaft & Bildung: Forschung auf See neu gedacht

Rekordwert: 1.911 Bordübernachtungen stellte HX für Forschungszwecke zur Verfügung

Gäste leisteten einen aktiven Beitrag zur Forschung, indem sie in 3.425 Sessions über 30.000 Datensätze im Rahmen verschiedener Citizen-Science-Projekte einreichten.

HX baute die wissenschaftliche Relevanz der Expeditionen durch Kooperationen mit renommierten Institutionen wie dem British Antarctic Survey, dem Norwegischen Polarinstitut und dem Alfred-Wegener-Institut weiter aus.

Erstmals: Universitätskurs an Bord

HX ist weltweit der erste Expeditions-Seereise Anbieter mit einem akkreditierten Universitätsmodul für Gäste und Crew – in Zusammenarbeit mit der Universität Tasmanien.

Über 1.870 TeilnehmerInnen nahmen am sechsstündigen Kurs zu Antarktis-Wissenschaft und -Governance teil, 760 von ihnen erhielten bis Anfang 2025 ein offizielles Zertifikat.

Plastikvermeidung durch Ocean Bottle-Partnerschaft

HX verteilte gemeinsam mit Ocean Bottle rund 40.000 wiederverwendbare Trinkflaschen an Gäste und Crewmitglieder.

Dadurch konnte die Entstehung von rund 45 Mio. Einweg-Plastikflaschen – das entspricht 516 Tonnen Plastik – verhindert werden

Auszeichnungen & Anerkennungen

HX erzielte die Höchstwertung im Umwelt-Ranking von Friends of the Earth.

HX wurde als bestbewerteter Anbieter für Expeditions-Seereisen im Umweltindex des NABU geführt.

Bei den European ESG Transparency Awards wurde HX sowohl in der Kategorie „Exzellenz“ als auch als „Führendes Unternehmen“ für den ESG-Bericht 2023 ausgezeichnet.

Das innovative Schulungsprogramm „Guiding in Polar Bear Environments“ wurde mit dem Princess Royal Training Award prämiert.

Die Initiative „Rapid Response Fund“ erhielt bei den Seatrade Cruise Awards den Titel „Expedition Cruise Initiative of the Year“.

Rapid Response Fund: Schnelle Hilfe für lokale Gemeinschaften

HX ermöglichte es seinen Crews, über den Rapid Response Fund eigenständig und ohne Genehmigung der Zentrale bis zu 1.000 EUR an lokale Projekte zu spenden.

Im Jahr 2024 wurde der Fonds siebenmal eingesetzt – unter anderem für wissenschaftliches Equipment in Schottland, Schulmaterialien in Kolumbien und Sportschuhe für einen Ringerverein in Cambridge Bay, Kanada.

Umweltwirkungen & Emissionsreduktion

2024 war für HX ein außergewöhnliches Betriebsjahr, da sich große Teile der Flotte über längere Zeiträume im Dock befanden. Das Schiff Maud wurde nach einem Werftaufenthalt zu Jahresbeginn im vierten Quartal an Hurtigruten übergeben. Auch während der Werftzeiten werden weiterhin Treibstoff verbraucht und Abfälle erzeugt. Aus diesem Grund seien die Emissions- und Umweltkennzahlen aus dem Jahr 2024 nicht direkt mit denen der Vorjahre vergleichbar: Die Gesamtwerte liegen zwar niedriger, doch die Kennzahlen pro verfügbarer Passagier-Bordnacht fallen höher aus.

Vor diesem Hintergrund sanken die gesamten CO₂-Emissionen im Jahr 2024 um 27%.

Ein neu eingeführtes Routenplanungs-Tool berechnet den CO₂-Fußabdruck geplanter Reisen und ermöglicht es HX, emissionsintensive Routen gezielt umzugestalten – was bereits zu einer Reduktion der CO₂-Intensität zukünftiger Reisen geführt hat.

HX hält weiterhin an dem Ziel fest, bis 2040 Klimaneutralität für Scope-1-Emissionen und bis 2050 Net Zero über Scope 1, 2 und 3 zu erreichen.

Im Rahmen der COP29 beteiligten sich sowohl die HX Foundation als auch der Chief Scientist des Unternehmens aktiv an der Konferenz und warben für ozeanbasierte Klimaschutzlösungen.

Menschen & Vielfalt

HX verzeichnete eine Reduktion der meldepflichtigen Arbeitsunfälle (Lost Time Incidents) um 50% – ein Beleg für das konsequente Sicherheitsmanagement.

HX gründete neue interne Netzwerke für Mitarbeitende mit Fokus auf Diversität und Inklusion.

HX eröffnete ein neues Büro in Prag, das nach LEED-Gold-Standard zertifiziert ist, und stellte dort mehr als 70 neue Teammitglieder für Gästeservice, IT und operative Bereiche ein.

Weitere Infos über HX unter: www.travelhx.com (red)