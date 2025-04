Flughafen Wien: VIENNA Lounge zur besten Lounge Europas gekürt

Die Bewertung des Priority Pass-Netzwerks basiert auf mehr als 781.000 Mitgliederbewertungen, die verschiedene Kriterien wie die Qualität der Einrichtung, Kundenservice, Auswahl und Qualität von Speisen und Getränken sowie die allgemeine Zufriedenheit umfassen. Die VIENNA Lounge überzeugte erneut durch ihre einzigartige Mischung aus Wiener Eleganz, kulinarischen Genüssen und einem außergewöhnlichen Ambiente, das einen Panoramablick auf das Flughafen-Vorfeld bietet.

Stil & Service überzeugen

Auf rund 2.500m² bietet die Lounge ihren Gästen erstklassigen Service und moderne Annehmlichkeiten. Dazu gehören komfortable Möbel, ein hochwertig ausgestatteter Konferenzbereich und Ruheräume. Für das kulinarische Erlebnis sorgt die DoN group, Österreichs größtes privat geführtes Cateringunternehmen, mit einem maßgeschneiderten Angebot, das die österreichische Gastfreundschaft widerspiegelt.

Ein weiteres Highlight der VIENNA Lounge ist das kunstvolle Gestaltungskonzept. In Zusammenarbeit mit dem Leopold Museum sind hochwertige Reproduktionen bedeutender Werke von österreichischen Künstlern wie Gustav Klimt und Egon Schiele in der Lounge ausgestellt, was den Gästen ein Stück Wiener Kultur näherbringt.

Ziel: 5-Sterne-Flughafen

Mit dieser erneuten Auszeichnung setzt die VIENNA Lounge ihren Kurs fort, sich als herausragender Ort für Reisende zu etablieren und trägt somit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Flughafens Wien als 5-Sterne-Airport bei. „Diese Auszeichnung zeigt, dass unser Anspruch an Service, Qualität und Atmosphäre auch international anerkannt wird“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. „Unsere VIENNA Lounge steht sinnbildlich für den modernen Flughafen Wien – weltoffen, komfortabel und mit einem starken regionalen Bezug.“ (red)