Der aktuelle „Fleetwide Sale“ von Oceania Cruises bietet bis zu 30 % Preisnachlass auf über 200 Kreuzfahrten mit Abfahrten bis zum 31. März 2026. Die acht Boutiqueschiffe der Reederei steuern eine Vielzahl internationaler Destinationen an – darunter Routen durch Afrika, Asien, die Karibik, Europa, Südamerika sowie den Südpazifik.

Zur breiten Auswahl zählen unter anderem Fahrten entlang der Gletscherküsten Islands, Kreuzfahrten zu den historischen Städten der Britischen Inseln, Reisen zu antiken Stätten in Griechenland und der Türkei, Märkte in Südostasien sowie zu Inselwelten wie Französisch-Polynesien und Fidschi.

Zusätzlich zur Ermäßigung erhalten Gäste bei Buchung bis zum 30. Juni 2025 ein inkludiertes Getränkepaket mit alkoholischen Getränken, ein Bordguthaben von bis zu 800 USD – einlösbar für Spa-Behandlungen, kulinarische Kurse oder geführte Landausflüge in kleinen Gruppen.

Ausgewählte Routen im Überblick:

Northern Vistas:12 Tage von Reykjavik nach London an Bord der Oceania Marina, Abfahrt am 12. August 2025 - Diese Route verbindet beeindruckende Naturlandschaften mit kulturellen Einblicken: Von Islands Gletscherformationen über die Färöer- und Orkney-Inseln bis zu mehreren Stationen an der britischen Küste.

Greco‐Roman Holiday: 12 Tage von Athen nach Rom an Bord der Oceania Allura, Abfahrt am 15. August 2025 - Die Route führt entlang historisch bedeutender Regionen im östlichen Mittelmeer: Nach Stopps in Griechenland und der Türkei geht es über Tunis weiter nach Italien. An Bord stehen Gästen redaktionell kuratierte Empfehlungen von Condé Nast Traveler zur Verfügung.

Ode to Canada: 14 Tage Rundreise ab/bis New York an Bord der Oceania Allura, Abfahrt am 4. Oktober 2025 - Diese Kreuzfahrt durch die Wasserwege Ostkanadas verbindet städtische Highlights wie Quebec City mit kleineren Hafenorten entlang der Atlantikküste. Die Reisezeit im Oktober bietet eine landschaftlich besonders reizvolle Herbstkulisse.

Pacific Pathways: 12 Tage von Los Angeles nach Colón an Bord der Oceania Regatta, Abfahrt am 2. November 2025 - Diese Route bietet Einblicke in die Natur und Kultur Mittelamerikas. Stationen sind unter anderem Cabo San Lucas mit saisonalen Walbeobachtungen, mehrere Häfen in Mittelamerika sowie eine Tagespassage durch den Panamakanal.

Lands of Buddha: 15 Tage von Hongkong nach Bangkok an Bord der Oceania Sirena, Abfahrt am 6. Februar 2026 Die Reise verläuft entlang der südostasiatischen Küsten und beinhaltet Übernachtungen in Hanoi, Hue und Ho-Chi-Minh-Stadt. Der Aufenthalt beginnt mit einer Nacht in Hongkong und endet mit einer weiteren Übernachtung in Bangkok.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)