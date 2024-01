Dertour Austria Nachhaltigkeitsforum

ExpertInnen von Austrian Airlines und OMV- Anna Katharina Pachinger, Supervisor/Senior Manager ESG, und Airbus-Kapitän Oliver Cantele sowie Axel Römmer (Head of Aviation OMV) - gaben Einblicke in die Nachhaltigkeits-Strategien ihrer Branche. So erfuhren die interessierten Gäste, wie im operativen Tagesgeschäft einer Airline die Umwelt geschont werden kann: Dabei können einfache Dinge wie zB „Rollen des Flugzeuges mit nur einem Triebwerk“ schnell umgesetzt und so die Umwelt geschont werden.

Zukunftsthema SAF

DER Touristik erwarb – nach eigenen Angaben - als erster Großveranstalter von der Lufthansa Group Sustainable Aviation Fuel - Treibstoff, der aus biogenen Reststoffen besteht und die CO²-Emissionen um rund 80% im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin reduziert. Mit dem erworbenen SAF werde DER Touristik ihren Gästen klimaschonendere Flugreisen mit SAF-Einsatz ohne Aufpreis bei ausgewählten Reisen anbieten – die Kosten für das SAF übernehme dabei der Reiseveranstalter, heißt es in der Pressemeldung zum Forum.

Über Teams war Laura Steden, Director Corporate Responsibility DER Touristik, zum Nachhaltigkeitsforum zugeschaltet. Steden präsentierte zahlreiche Projekte zum Klimaschutz und gab Einblicke in die DER Touristik Foundation. Diese feiert 2024 ihr 10-jähriges Bestehen und könne viele erfolgreiche Projekte im Bereich Tier-, Klima und Kinderschutz vorweisen, hieß es weiter. „Wir als globales Touristikunternehmen nehmen die Verantwortung sehr ernst, die wir gegenüber Mensch und Natur in den Reiseländern haben. Daher ist es uns ein Anliegen, Leistungsträger:innen sowie unsere Kundinnen und Kunden für das Thema zu sensibilisieren. Wir sind froh, mit dieser Veranstaltung Austrian Airlines als nationalen Carrier und KollegInnen aus den Reisebüros an einen Tisch zu bringen, um über die Minimierung des ökologischen Fußabdrucks zu diskutieren, den das Reisen mit sich bringt“, erklärte Steden. „Dieses Thema wird uns im Vertrieb immer stärker begleiten. Wir müssen und wollen dieses Thema auch in die Reisebüros weitertragen und interessante Produkte schaffen“ sind sich DERTOUR Austria Vertriebsleiter Jörg Fermüller und Susanne Pamminger, Austrian Airlines Leitung Leisure Sales, einig.

Gesehen beim Nachhaltigkeitsforum

Renate Remler, Reisewelt & TravelStar, Heidi Spechtenhauser, Reisewelt Linz, Melanie Siedl und Natascha Glaser, Ruefa Wien, Gabriele Noe, Gruber Reisen Graz Philipp Varvaressos, 4U Travel Wien, Hannes Schwarz, Mondial Wien, Daniel Kienast, Columbus Wien, Lukas Vanek, DERTOUR Slovakia sowie Jörg Fermüller, und Petra Seigmann, Key Account Ost DERTOUR Austria, Marie-Christine von Strachwitz mit Tamara Schrittwieser sowie Susanne Pamminger (Austrian Airlines)