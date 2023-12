Save the Date: ÖRV Kongresse 2024

Der Frühjahrskongress 2024 findet vom 25.-26. April in Innsbruck unter dem Motto „Mit Optimismus Entscheidungen treffen“ statt. Das Tagungshotel ist das AC-Hotel, in dem auch der Kongress stattfinden wird. Die Abendveranstaltung über Einladung von Tirol Tourismus und Tourismus Innsbruck wird in der Villa Blanca stattfinden. Neben dem Kongressmotto werden die Themen Nachhaltigkeit und KI einen Schwerpunkt bilden.

Der Herbstkongress 2024 wird in der Zeit von 23.-26. Oktober in Porto stattfinden. (red)