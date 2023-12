Costa Kreuzfahrten startet neue All Inclusive Promotion

im Mittelmeer, in Nordeuropa oder in der Karibik

Mit der neuen Promotion „Urlaub voller Genuss: All Inclusive mit Costa!“ bietet die Reederei ausgewählte Kreuzfahrten bei Buchung bis Ende Februar zu Sonderpreisen an. Die Angebote starten ab 699 EUR und beinhalten Vollpension, My Drinks-Getränkepaket, Trinkgeld an Bord, Kids & Teens gratis (auf den meisten Abfahrten). Für ausgewählte Kreuzfahrten ist auch das Fly & Cruise Paket mit Ermäßigung buchbar.

Kreuzfahrten zu Sonderpreisen

Mittelmeer:

Zur Verfügung stehen unter anderem Routen im westlichen und östlichen Mittelmeer - beispielsweise ab Savona, Triest, Venedig, Catania, Barcelona oder Athen. Neben Metropolen sieht das Programm auch Inselhighlights wie Sizilien, Korsika, Mallorca und Ibiza oder malerische Städte und Buchten in Kroatien, Montenegro und Griechenland vor.

Nordeuropa:

Für Nordeuropa gibt es im Sommer 2024 zahlreiche Kreuzfahrt-Angebote ab Hamburg und Kiel. Mit dem Fly & Cruise Angebot reisen Gäste aus Österreich auch ganz bequem ab Wien an. Von der Hansestadt aus steuert die Costa Favolosa unter anderem Island, Grönland, Großbritannien oder die Lofoten/Nordkap an. Die Costa Diadema hingegen nimmt mit einwöchigen Kreuzfahrten Kurs auf Kopenhagen und die norwegischen Fjorde.

Karibik:

Reisende, die von exotischen Landschaften und den tropischen Rhythmen der Karibik träumen, können sich für eine der 15-tägigen Kreuzfahrten oder die Transatlantik-Routen in die Karibik entscheiden. Dabei macht die Costa Fascinosa ab La Romana/Santo Domingo den Winter zum Sommer in der Karibik.

Preisbeispiele:

Frankreich, Spanien und Italien mit der Costa Smeralda: 8 Tage / 7 Nächte ab/bis Savona, pro Person ab 699 EUR

8 Tage / 7 Nächte ab/bis Savona, pro Person ab 699 EUR Kopenhagen und norwegische Fjorde mit der Costa Diadema: 8 Tage/7 Nächte ab/bis Kiel, inklusive Flug ab/bis Wien nach/von Hamburg, pro Person ab 1.449 EUR

Weitere Informationen zur All Inclusive Promotion unter: www.costakreuzfahrten.at/angebote/all-inclusive (red)