TUI: Kuoni Filialleitertour führte nach Thailand

mit TUI, Robinson und Turkish Airlines in das Land des Lächelns.

In Begleitung ihres Vertriebsleiters Harald Kraus, Richard Steiner, TUI Österreich Key Account Manager Vertrieb, und Muhammed Mumcuoglu, Turkish Airlines Marketing Representative, ging es mit Turkish Airlines am 20. November abends über Istanbul nach Khao Lak. Eine Besonderheit: einige der Führungskräfte kamen in den Genuss, die Business Class kennenzulernen.

Rundreise durch Thailand

In Thailand angekommen checkte die Gruppe zunächst für drei Nächte im Robinson Khao Lak an der Westküste Thailands ein. Neben der Kuoni-Tagung und der Präsentationen von TUI, Robinson und Turkish Airlines, standen Ausflüge und Hotelbesichtigungen auf dem Programm. Die Highlights in Khao Lak waren das BBQ-Dinner am Strand, das gemeinsame Kochen bei der Live-Cooking-Class, sowie der Ausflug zum Elefanten Retreat.

Am vierten Tag checkten die BüroleiterInnen dann für eine Nacht im TUI Blue Khao Lak Resort ein, bevor es am nächsten Tag weiter nach Phuket ins Holiday Inn Resort am Patong Beach ging. Besichtigt wurden außerdem das TUI Blue Mai Khao Lak und das AVANI+ Khao Lak. Einer der Höhepunkte dieser Tour war der Ausflug zur Bucht von Phang Nga.

Am vorletzten Abend wurde die Gruppe auf Einladung von Thomas Krieger und Team dann im Austrian Garden in Phuket verköstigt, mit Salzburger Nockerln zum Dessert. Vor dem Heimflug genossen die Führungskräfte dann noch eine traditionelle Thai-Massage bevor es mit Turkish Airlines über Nacht wieder retour in die Heimat ging. (red)