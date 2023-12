DER Nachtsafari im Tiergarten Schönbrunn

Nach dem Ende der offiziellen Besucheröffnungszeiten des Zoos empfing Petra Seigmann, Key Account Ost Dertour Austria, zusammen mit Michaela Harnisch, Senior Sales Executive von Emirates und Stephan Gotta, Trade Specialist von South African Tourism, einen ausgewählten Kreis an Agents im beleuchteten Kaiserpavillon.

Kombination aus Nachtführung & Präsentationen

Während die TeilnehmerInnen sich zunächst bei Vorspeisen in Form von Canapés stärkten, gab Petra Seigmann ein DER Touristik Update mit den wichtigsten Neuigkeiten und Highlights aus dem Afrika Produkt. Anschließend ging es für die Gruppe unter fachkundiger Anleitung auf Nachtsafari, um mit Nachtsichtgeräten sowohl schlafende, aber vor allem auch nachtaktive Zootiere bestaunen zu können.

Zurück im Kaiserpavillon erwarteten die TeilnehmerInnen weitere Köstlichkeiten, während Michaela Harnisch unter anderem Neuigkeiten zum Thema Nachhaltigkeit in der Flugbranche präsentierte. Anschließend wurde noch die neue Premium Economy Class von Emirates vorgestellt, in der man viel Komfort am Weg ins Zielgebiet genießt. Mit farbenfrohen und ausdrucksstarken Bildern machte Stephan Gotta in seiner Präsentation zum Abschluss noch große Lust "unvergessliche Momente" in Südafrika zu erleben.

„Der Tiergarten Schönbrunn ist die perfekte Location, um die Destination Südafrika zu bewerben. Die Kombination aus Nachtführung und interessanten Präsentationen ist ideal und bleibt sicher im Gedächtnis“, schwärmt Christine Beranek, Columbus Reisen Wien. (red)