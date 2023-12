Explora Journeys veröffentlicht Reiserouten bis 2026

Die neuen Journeys für 2025/26 bieten eine Auswahl an unterschiedlich langen Reisen, die von 6 bis 8 Nächten bis hin zu längeren Routen mit 19 bis 21 Nächten reichen und von gut erreichbaren Häfen wie Barcelona, Civitavecchia/Rom, Miami oder Bridgetown beginnen. Außerdem seien die Routen so konzipiert, dass ein langsameres Reisetempo möglich ist und Gäste so die Möglichkeit haben, mehr Zeit an den einzelnen Destinationen zu verbringen. Darüber hinaus werde den Reisenden an jedem Ziel Möglichkeiten für kulturelle, historische oder kulinarische Ausflüge geboten.

"Da die Marke erst wächst und expandiert, ist es wichtig, dass wir auf das Feedback unserer Gäste hören und darauf reagieren. Daher haben wir beispielsweise beschlossen, künftig regelmäßig kürzere 7-Nächte-Reisen anzubieten, die für diejenigen geeignet sind, die nur wenig Zeit haben, und wir haben sichergestellt, dass wir leicht erreichbare Häfen anbieten. Wir wissen, dass Zeit kostbar ist und dass wahrer Luxus darin besteht, Erinnerungen und bedeutungsvolle Verbindungen zu schaffen - das ist der Ocean State of Mind", so Pierfrancesco Vago, Executive Chairman Cruise Division der MSC-Gruppe.

Reiserouten der Explora I

Die Reisen der Explora I von Oktober 2024 bis April 2025 wurden so geändert, dass das Schiff in der Karibik fährt, um das Wachstum der Marke in Nordamerika zu unterstützen. Die Wintersaison 2024/25 beginne dabei mit einer großen Reise von Barcelona in die Karibik, die Bridgetown, Pointe-à-Pitre, St. John's und San Juan umfasst. Von April bis November 2025 wird die Explora I dann im Mittelmeer segeln, bevor sie im Winter 2025/26 das Rote Meer und die Arabische Halbinsel bereist.

Reiserouten der Explora II

Die Explora II wird ihre Jungfernfahrt von Barcelona (Spanien) nach Civitavecchia (Rom) antreten und dabei Ibiza (Spanien), Port-Vendres (Frankreich), Portofino (Italien), Monte-Carlo (Monaco) und Port Santo Stefano (Italien) besuchen.

Anschließend wird sie bis November 2024 im westlichen Mittelmeer segeln und dann den Atlantik überqueren, um in den Wintermonaten Reisen in die Karibik anzubieten.

Ab Mai 2025 wird die Explora II dann zu Reisen ab Barcelona oder Civitavecchia/Rom starten. Im Anschluss daran wird das Schiff im Winter 2025/26 in der östlichen Karibik unternehmen - mit Reisen nach Pointe-a-Pitre in Guadeloupe; Roseau, Dominica; Little Bay, Montserrat und Marigot, St. Martin.

Weitere Informationen unter: www.explorajourneys.com (red)