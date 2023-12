Air Canada: Neue Kooperationen mit ÖBB und DB

Air Canada hat in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) und der Deutschen Bahn (DB) ihr Angebot an Bahnzubringern in Österreich und Deutschland erheblich erweitert.

Rail&Fly Austria neu mit der ÖBB: In Österreich sind Zugverbindungen zwischen dem Flughafen Wien und rund 9 österreichischen Städten über das Rail&Fly Austria-Angebot mit der ÖBB buchbar (darunter Bregenz, Innsbruck, Salzburg, Linz, Graz und Klagenfurt).

Lufthansa Express Rail und neu Rail&Fly mit der DB: Neben dem bewährten Lufthansa Express Rail ist jetzt auch das Rail&Fly-Angebot der DB in Verbindung mit Air Canada verfügbar.

Alle Bahnzubringer in Österreich und Deutschland sind über die bekannten Vertriebskanäle buchbar (GDS, aircanada.com, Air Canada Contact Centre).

Bahnverbindungen mit der ÖBB in Österreich

Die Rail&Fly Austria Bahnverbindungen mit der ÖBB in Österreich sind unter dem Airline Code „9B“ veröffentlicht und im GDS als Zubringer von und nach Wien Flughafen im Zusammenhang mit einem Air Canada Flug buchbar. Für die Nutzung der ÖBB Zubringer in Österreich müssen Fluggäste innerhalb von 72 Stunden über die bekannte Seite von AccessRail für die gebuchten Zugverbindungen einchecken.

Das erweiterte Angebot an Bahnzubringern in Österreich und Deutschland gilt nur im Zusammenhang mit publizierten Air Canada Tarifen, auf „AC-operated“ Flügen gebucht unter AC Flugnummer und ist derzeit nicht für Gruppenbuchungen anwendbar.

Weitere Informationen zu unseren Bahnzubringer-Angeboten unter: www.aircanada.com (red)