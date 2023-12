Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 48/49

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Anti-Regierungs-Proteste in Honduras:

In der honduranischen Region Yoro haben oppositionelle Aktivisten für morgigen Samstag, den 2. Dezember 2023, zu Protesten gegen die Regierung des Landes aufgerufen. Wie schon bei vorangegangenen Demonstrationen erhöhen die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen, gewaltsame Zwischenfälle und lokale Verkehrsbehinderungen sind dennoch nicht auszuschließen.

Pro-Palästina-Demonstration in Paris:

Behördenangeben zufolge wurde in Paris ebenfalls für morgen eine pro-palästinensische Demonstration angekündigt, die am Nachmittag auf dem Place de la République stattfinden soll. Die Sicherheitskräfte wurden entsprechend in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Eritrea-Festival in Stuttgart:

Nicht zuletzt soll morgen in der sechstgrößten deutschen Stadt Stuttgart ein sogenanntes Eritrea-Festival stattfinden. Bei den berüchtigten Veranstaltungen kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen. Insbesondere, da dieses Mal gleichzeitig eine Gegendemonstration von eritreischen Regimegegnern angemeldet ist, rechnet die Polizei erneut mit möglichen Ausschreitungen.

Klima-Marsch in Brüssel:

In Brüssel findet am Sonntag, den 3. Dezember 2023, aller Voraussicht nach ein Protestmarsch für mehr Klimaschutz statt, zu dem zahlreiche Umweltaktivisten aufgerufen haben. Im Rahmen der Veranstaltung sind örtliche Verkehrsbehinderungen möglich.

Streik des Bodenpersonals am Flughafen Palma de Mallorca:

Das Bodenpersonal am spanischen Flughafen Palma de Mallorca hat ab Montag, den 4. Dezember 2023, flächendeckende Streiks angekündigt. Sollte der Arbeitskampf auf der größten Baleareninsel wie geplant stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Auch nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Beeinträchtigungen kommen.

Taxistreik in Athen:

Auch in Athen soll kommende Woche gestreikt werden: Taxifahrer in der griechischen Hauptstadt haben für Dienstag, den 5., sowie Mittwoch, den 06. Dezember 2023, dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Sie wollen so gegen ein geplantes Steuergesetz demonstrieren. Im Falle von Streikmaßnahmen ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen, was Reisende in ihrer Planung entsprechend berücksichtigen sollten.

