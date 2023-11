Turkish Airlines: AJet nimmt 2024 Flugbetrieb auf

Die Marke AnadoluJet wurde 2008 von der türkischen Fluggesellschaft gegründet, um den Lufttransportbedarf in Anatolien zu decken. Nun wird die Airline unter neuem Namen - aber weiterhin als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Turkish Airlines- abheben. Bei der Veranstaltung im Turkish Technic Hangar des Istanbuler Flughafens „Sabiha Gökçen”, an der auch Führungskräfte von Turkish Airlines Inc. teilnahmen, wurde AJet der Luftfahrtbranche nun offiziell vorgestellt.



Start mit Sommerflugplan 2024

Der Vorstandsvorsitzende von Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat, kommentierte die Gründung von AJet im Rahmen der Veranstaltung wie folgt: „Im Einklang mit unseren Zielen für die nächsten 10 Jahre sind wir stolz darauf, den Etablierungsprozess von AJet begonnen zu haben. Der Aufwand und das Engagement, das wir seit längerem unternommen haben, haben sich ausgezahlt. Wir werden AJet mit dem Sommerflugplan Ende März 2024 in den Himmel bringen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Ajet mit seinem neuen Namen zu einem wichtigen Bestandteil der weltweiten Low-Cost-Luftfahrtbranche werden wird.”

Des weiteren wurde im Rahmen der Veranstaltung betont, dass das Unternehmen, "umweltfreundlicher operieren und mit einer innovativen Perspektive in den „Low Cost"-Markt einsteigen werde". Durch die Vereinfachung der angebotenen Dienstleistungen und die Nutzung einer Economy-Class-Konfiguration wolle das Unternehmen kostengünstige Tickets anbieten und die Luftverkehrsdienste so einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Abheben soll die neue Low-Cost-Airline aus aktueller Sicht bereits ab Ende März 2024 von den Flughäfen Istanbul „Sabiha Gökçen” und Ankara „Esenboğa". (red)