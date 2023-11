Eine gesunde und aktive Lebensweise rückt immer stärker in den Fokus der Gesellschaft. Daher hat A-Rosa zusammen mit Experten und Profis aus der Medizin eine neue „Fit und Gesund-Reise“ auf der Donau kreiert. Entstanden ist so eine Kombination aus den Metropolen Wien, Budapest und Bratislava, der Naturlandschaft Wachau und dem Erlebnis eines personalisierten Gesundheitsprogramms sowie vielfältigen Angeboten an Bord. Diese umfassen, neben Vorträgen für eine gesundheitsfördernde Lebensweise, tägliche Aktivitäten wie eine Rückenschule, Fitness-Workouts, Yoga-Sessions, Qi Gong, Muskelentspannung und Meditations-Einheiten, welche in der Panorama-Lounge im Bug der A-Rosa Riva stattfinden.

Zahlreiche inkludierten Leistungen

Ebenso wie die täglich wechselnden Aktiv-Angebote ist auch ein persönliches Gesundheitspaket im Reisepreis inkludiert. Dieses beinhaltet nicht nur die VollpensionPlus, mit welcher die Gäste ausgewogene und vitalisierende Buffets sowie die Getränke der Barkarte genießen, sondern auch eine persönliche 20-minütige Behandlung an jedem vollen Reisetag. Dies kann eine klassische Massage, eine physiotherapeutische Behandlung, eine Fango-Behandlung oder eine Behandlung nach alternativen Heilverfahren wie Akkupunktur, Osteopathie oder TCM sein.

Am zweiten Tag des Besuchs in der ungarischen Hauptstadt Budapest dürfen sich alle Gäste auf einen inkludierten Ausflug in das Szechenyi-Heilbad, das größte seiner Art in Europa, freuen. Das historische Thermalbad wartet mit 18 Becken und umfangreichen Innen- wie Außenbereichen auf. Das warme und klare Wasser kommt aus einer natürlichen Quelle und ist bekannt für seine gesunde und heilende Wirkung.

Fit und Gesund-Reisen 2024

Die neuen „Fit und Gesund-Reisen“ starten vom 8.-16. März 2024 und vom 8. - 16. November 2024 jeweils in Engelhartszell (Passau) und führen mit eineinhalbtägigen Stopps nach Wien, Budapest sowie Bratislava und machen Halt in Melk und Krems in der Wachau. Preisbeispiel: Die 8-Nächte Reise "Donau Fit & Gesund" an Bord der A-Rosa Riva ist im Tarif PREMIUM alles inklusive - inkl. 250 EUR Super-Frühbucher-Ermäßigung bei Buchung bis 31.12.2023 - ab 1.999 EUR p.P. im DZ buchbar.

Weitere Informationen unter: www.a-rosa.de (red)