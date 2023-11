Rhomberg Reisen startet mit neuer Produktlinie

„Finest places“ seien allesamt Feriendomizile der gehobenen Mittel- und Luxusklasse, die sich durch ein individuelles, unverfälschtes Flair auszeichnen. Sie seien in die Natur oder in historische Altstädte eingebettet, gestaltet mit Naturmaterialien, sanften Farben und ansprechender Haptik, so der Veranstalter. Regionale Küche und Yoga- wie Retreatprogramme zählen bei einigen Häusern zum Angebot. Diese „feinen Plätze“ finden sich auf Kefalonia, Lefkas, Epirus und Korfu in Griechenland, auf Menorca, Korsika und in Kalabrien.

Entspannte Anreise

Zum neuen Programm des Vorarlberger Reiseexperten gehört die regionale Anreise. Dazu hat Rhomberg Reisen sein Flugangebot für die kommende Saison weiter ausgebaut. So geht es am 11. Mai nächsten Jahres erstmals ab Linz mit dem exklusiven Rhomberg Reisen Charter nach Lefkas und Epirus. Weitere Lefkas-Flüge finden ab Wien und Friedrichshafen statt. Bewährt und stark nachgefragt sind die Rhomberg-Charterflüge von Linz nach Kefalonia, die auch im nächsten Jahr wieder im Rahmen attraktiver Reisepakete erhältlich sind. Ebenso geht es ab Wien, Graz und St. Gallen-Altenrhein nonstop auf die größte der Ionischen Inseln.

Als Korsika-Spezialist verfügt Rhomberg Reisen über einen eigenen Charter auf die Mittelmeer-Insel: Jede Woche stehen Flüge ab Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck sowie ab Memmingen und neu ab Friedrichshafen nach Calvi auf dem Programm. Am Flughafen St. Gallen-Altenrhein hat Rhomberg Reisen sein Angebot ebenfalls erweitert. Nonstop geht es nicht nur nach Calvi im Norden Korsikas, sondern erstmals auch nach Figari im Süden der Insel. Obendrein fliegen Rhomberg-Gäste jede Woche von Altenrhein nach Menorca, Kalabrien, Kefalonia sowie neu nach Korfu. (red)