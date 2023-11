Air France-KLM investiert in SAF-Technologie

Im Jahr 2022 sei der Konzern mit einem Anteil von 17% an der weltweiten Gesamtproduktion der weltweit größte SAF-Nutzer gewesen. Im Vergleich dazu würden nur 3% des weltweiten Verbrauchs an herkömmlichem Kerosin auf den Konzern entfallen.

Millionen-Investment

Air France investiert 4,7 Mio. USD in den SAF-Hersteller. Diese Investition – eine Premiere für Air France-KLM – stelle eine wichtige Entwicklung zur Stärkung der Partnerschaft zwischen der Air France-KLM-Gruppe und DG Fuels dar. Es werde den Abschluss der Entwicklungsarbeiten unterstützen, die erforderlich seien, um die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für das erste nachhaltige Flugzeugtreibstoffwerk von DG Fuels zu treffen, das in Louisiana errichtet werden soll. Diese Investition bestätige den Ehrgeiz der Gruppe, sich an der Finanzierung von Projektstudien zu beteiligen, die die Entwicklung von SAF-Produktionskapazitäten weltweit ermöglichen, mit dem Ziel, schrittweise ein diversifiziertes Netzwerk aufzubauen, das in der Lage ist, die weltweite Nachfrage zu decken, heißt es weiter. Zusätzlich zu dieser Investition hat Air France-KLM eine neue Option zum Kauf von bis zu 75.000 Tonnen SAF pro Jahr von DG Fuels erworben, wobei die Auslieferungen bereits im Jahr 2029 beginnen sollen.

Reduktion der Emissionen als Ziel

Die Air France-KLM-Gruppe sei fest entschlossen, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und habe sich zum Ziel gesetzt, ihre CO2-Emissionen pro Passagier/km bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 30 % zu senken. Ihr Dekarbonisierungskurs sehe die Einbeziehung von mindestens 10% SAF bis 2030 vor. „Air France-KLM begrüßt diese erweiterte Zusammenarbeit mit DG Fuels. Die Unterstützung der Ausweitung der fortschrittlichen Technologie zur Herstellung von Flugtreibstoff aus Abfall ist ein entscheidender Schritt für das Wachstum der SAF-Industrie. Dies ist das erste Mal, dass Air France-KLM eine finanzielle Investition in einen SAF-Hersteller getätigt hat, und wir freuen uns darauf, unsere langfristige Partnerschaft mit DG Fuels weiter zu stärken“, sagte Constance Thio, EVP Human Resources and Sustainability bei Air France-KLM.

Nachhaltigkeit am Reiseziel

Air France-KLM engagiere sich seit vielen Jahren für Umwelt- und Sozialthemen, wobei alle Engagements der Gruppe unter ihre Gesamtstrategie „Destination Sustainability“ fallen. Diese Strategie basiere auf zwei großen Säulen: „Menschen & Kultur“ und „Umwelt“. Im Hinblick auf die Säule „Menschen und Kultur“ sei die Air France-KLM-Gruppe ein sozial verantwortliches Unternehmen, das sich um Menschen und Kulturen kümmere, indem es in die Reduzierung der Lärmbelastung, die Schaffung eines sicheren und integrativen Arbeitsplatzes und die Unterstützung lokaler Gemeinschaften investiere. Bezüglich der Säule „Umwelt“ habe Air France-KLM eine Dekarbonisierungsstrategie entwickelt. Um diese Ziele zu erreichen, nutze die Airline-Gruppe alle ihr zur Verfügung stehenden Dekarbonisierungshebel, so Air France-KLM. Dazu zählen neben des Einsatzes von SAF auch die Flottenerneuerung mit einem Umstieg auf Flugzeuge der neuesten Generation. (red)