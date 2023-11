Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 45/46

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Streiks in Alicante:

Reisende in und nach Spanien werden daran erinnert, dass das Personal der Bodenabfertigung am Flughafen Alicante–Elche Miguel Hernández noch bis einschließlich Sonntag, 12. November 2023, streiken will.

ÖPNV-Streik in Padua:

Die Gewerkschaften des öffentlichen Personennahverkehrs wollen morgen, Samstag 11. November 2023, in der Provinz Padua einen 24-stündigen Streik durchführen. Sollte dieser wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen.

Möglicher Aufmarsch in Warschau:

Ebenfalls morgen wollen nationalistische Gruppen in der polnischen Hauptstadt Warschau ihren jährlichen Marsch zum Unabhängigkeitstag abhalten. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Demos zum APEC-Gipfel in San Francisco:

Für den APEC-Gipfel in San Francisco am Sonntag, den 12. November 2023, wurden mehrere Demonstrationen angekündigt. Speziell um das Moscone Center, wo die Konferenz abgehalten wird, könne es Demonstrationen geben. "No on APEC" wird ihren Protestzug vom Embarcadero Plaza in Sichtweite des Moscone Centers abhalten. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Unabhängigkeitstag in Kolumbien:

Noch bis zum Sonntag wird in Kolumbien der Unabhängigkeitstag begangen. Die US-Behörden haben Reisenden geraten, während der Feierlichkeiten Gebiete östlich des Centro Ceommercial Caribe Plaza in Cartagena zu meiden. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen.

Mögliche Spannungen zu Wahlen in Nigeria:

Berichten von Beginn der Woche zufolge wurden im Vorfeld der für morgen angesetzten Wahlen zusätzliche Sicherheitskräfte in den Bundesstaaten Bayelsa, Imo und Kogi eingesetzt. Zusätzlich werden in allen Bundesstaaten Hunderte von sogenannten Einsatzfahrzeugen positioniert. Diese Fahrzeuge sind mit Wasserwerfern, Tränengaskanistern und anderer Ausrüstung für die Sicherheitskräfte ausgestattet.

Am vergangenen Mittwoch begann zudem ein unbefristeter Streik im Bundesstaat Imo. Der Nigeria Labour Congress (NLC) und der Trade Union Congress (TUC) haben angekündigt, dass sie diesen zu einem landesweiten unbefristeten Streik ab dem 14. November 2023 erweitern wollen, wenn ihren Forderungen auf eine Untersuchung des Tods eines Menschenrechtsaktivisten nicht nachgegangen wird.

Präsidentschaftswahlen in Madagaskar:

Am Donnerstag, den 16. November 2023, finden in Madagaskar Präsidentschaftswahlen statt. Da es bereits im Vorfeld zu Demonstrationen und Verhaftungen kam, ist die Sicherheitslage besonders in Antananarivo angespannt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden

Zweite Runde regionaler Wahl in indischem Bundesstaat:

Im Bundesstaat Chhattisgarh findet am Freitag, 17. November 2023, die zweite Runde der Wahlen zur Legislativversammlung statt. Da es bei früheren Wahlen zu Angriffen von maoistischen Rebellen kam, hat die Regierung zur Sicherung der Wahlen mehrere tausend zusätzliche Polizeieinheiten abgestellt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

