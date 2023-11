Aldiana erweitert MICE-Angebote

Erst kürzlich wurden die Pachtbetriebe in Ampflwang und Fuerteventura von der DER Touristik Group, zu deren Tochterunternehmen auch die Aldiana GmbH gehört, gekauft. Beide Häuser waren zuvor bereits als Aldiana Club Resorts in Betrieb. Den Fortbetrieb im Eigentum nutze Aldiana, um auch sein MICE-Angebot zu erweitern und damit das eigene Ziel, GeschäftskundInnen und Gruppen erstklassige Tagungsmöglichkeiten in den Clubs zu bieten, weiter auszubauen. So sei das bereits bestehende Seminarzentrum in Ampflwang im Rahmen der Übernahme umfassend renoviert und modernisiert, auf Fuerteventura ein früheres Bürogebäude erfolgreich in das moderne Seminarzentrum „Casa Atlantica“ umgewandelt worden. Mit der Neueröffnung der Seminarzentren in Österreich und Fuerteventura setze Aldiana neue Maßstäbe im MICE-Bereich und biete vielschichtige Möglichkeiten, heißt es in der Presseaussendung von Aldiana.

Aldiana Club Ampflwang

Im Herzen des Hausruckwaldes gelegen, bietet das modernisierte Seminarzentrum im Aldiana Club Ampflwang eine inspirierende Umgebung für geschäftliche Veranstaltungen und andere Gruppenreisen. Die Räumlichkeiten sind nicht nur technologisch auf dem neuesten Stand, sondern wurden auch gestalterisch passend zum Motto „Tagen inmitten des Hausruckwaldes" konzipiert. Insgesamt stehen neun multifunktionale Räume zur Verfügung, um Veranstaltungen flexibel zu gestalten. Von kleinen Teammeetings bis hin zu größeren Konferenzen mit bis zu 600 TeilnehmerInnen. Vor Ort stehen spezialisierte Gruppenverantwortliche als AnsprechpartnerInnen bereit, um die reibungslose Durchführung von MICE-Veranstaltungen sicherzustellen. Aldiana plant im Rahmen der Neueröffnung einen bevorstehenden „Fam Trip“, der MICE-Agenturen und Reisebüros die Möglichkeit bietet, das Seminarzentrum persönlich vor Ort zu erkunden.

Aldiana Club Fuerteventura

Das neu eingerichtete Seminarzentrum „Casa Atlantica“ im Aldiana Club Fuerteventura bietet sieben helle und inspirierende Räume, ideal für kleinere Gruppen und. Die Lage direkt an den beeindruckenden Klippen des Atlantiks schafft eine einzigartige Umgebung für geschäftliche Veranstaltungen und Gruppenreisen. Die Räume sind mit modernster Tagungstechnik ausgestattet, um die Anforderungen von Geschäftsveranstaltungen optimal zu erfüllen. Dies umfasst High-Speed-Internetzugang, Audio- und Videotechnik sowie Präsentationsausrüstung. Die spektakuläre Lage des Resorts eröffnet ein breites Spektrum an Teambuilding-Möglichkeiten. Von Abseilen an den Klippen bis hin zu Wassersportaktivitäten bieten sich zahlreiche Gelegenheiten für Teambuilding Maßnahmen. Nach einem produktiven Tag in den Tagungsräumen können TeilnehmerInnen die Wellness-Einrichtungen und Sportmöglichkeiten des Resorts nutzen, um sich zu entspannen und zu erholen.

Verschiedene Pakete buchbar

Mit diesem Angebot schaffe Aldiana ideale Voraussetzungen für einzigartige Gemeinschaftserlebnisse, sei es bei professionellen Tagungen, Teambuilding-Aktivitäten, sportlichen Unternehmungen oder Wellness-Angeboten. Zusätzlich zu den Tagungsmöglichkeiten würden attraktive Verpflegungspakete angeboten werden, darunter All-Inclusive in den Strandclubs und Vollpension Plus bzw. Halbpension Plus in den Bergclubs. Qualität, Vielfalt und Frische stünden dabei im Mittelpunkt, um transparente und kalkulierbare Kosten für Gruppenverantwortliche sicherzustellen. Durch diese Annehmlichkeiten und besondere Highlights würden geplante Veranstaltungen zu einem abwechslungsreichen und unvergesslichen Erlebnis werden, so Aldiana weiter. (red)