HX: Antarktis-Saison im Zeichen der Wissenschaft

Für 2023/24 hat HX insgesamt 1.158 Übernachtungen für Forschende an Bord der Expeditionsschiffe in der Antarktis reserviert und unterstützt damit mehr als 20 Wissenschaftsprojekte: „Wissenschaftler aus aller Welt verbringen Wochen an Bord, um wichtige Forschungsarbeiten durchzuführen, oftmals in Zusammenarbeit mit unseren Gästen, die sehr großes Interesse an den Projekten zeigen", erklärt Dr. Verena Meraldi, HX-Chefwissenschaftlerin. Bis zum Jahresende wird HX über 1.500 Kabinen für Forscher auf seinen weltweiten Expeditionen in über 30 Ländern bereitstellen.

Expeditions-Seereisen mit Forschenden an Bord

Die Forschenden arbeiten eng mit dem HX-Expeditionsteam an Bord zusammen und teilen in Vorträgen ihr Wissen und Einblicke in ihre Arbeit mit den Gästen - beispielsweise durch Datenanalysen in Echtzeit. Die Science Center an Bord bieten hier die ideale Möglichkeit, um das nachhaltige Bewusstsein zu stärken und sich bei interaktiven Aktivitäten auszutauschen.

Im Rahmen des Antarktis-Wissenschaftsprogramms 2023/24 umfassen die Projekte unter anderem drohnengestützte Walforschung, die Überwachung von Pinguinkolonien und die Untersuchung von Bartenwalen. Ein neues Projekt, das Teil der laufenden Zusammenarbeit von HX mit der California Ocean Alliance ist, wird das Ernährungsverhalten von Buckelwalen in Blasennetzen untersuchen.

Das Institut für Meeres- und Antarktisstudien der Universität Tasmanien wird außerdem seine sozialwissenschaftliche Studie fortsetzen, in der die Auswirkungen von Citizen Science-Aktivitäten auf das Verhalten der Gäste während und nach der Reise untersucht werden. Zu den teilnehmenden Projekten und Institutionen gehören die University of California Santa Cruz, die Oxford Brookes University, ORCA, das Institute for Marine and Antarctic Studies, das Norwegian Polar Institute und die Western Washington University.

Unterstützung von Forschungsprojekten

Im Jahr 2018 hat HX mit seinem Programm „Wissenschaft und Bildung" als erster Anbieter von Expeditions-Seereisen Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden wissenschaftlichen Einrichtungen geschlossen. Seitdem hat das Wissenschafts- und Bildungsprogramm die Veröffentlichung von 17 wissenschaftlichen Forschungsberichten und Abhandlungen ermöglicht. Die Ergebnisse haben der wissenschaftlichen Gemeinschaft wichtige Daten geliefert und die Forschung an Institutionen wie UNIS, SCRIPPS Institution of Oceanography, Oceanites, Institute for Marine Research, University in Tromsø, California Ocean Alliance und anderen unterstützt.

Weitere Informationen über HX (Hurtigruten Expeditions) unter: www.hurtigruten.com (red)