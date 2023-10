20 Jahre Hofer Reisen

Die Unkenrufe der traditionellen Reiseanbieter waren bei Bekanntwerden der Pläne groß: „10 dag Extrawurst und eine Woche Urlaub in Griechenland für die ganze Familie. Wie soll das funktionieren?“ So oder so ähnlich lautete die Kritik. Unberechtigt, wie sich 20 Jahre und acht Millionen Gäste später zeigt. Hofer Reisen hat sich als gut funktionierender Vertriebskanal etabliert, über den fast alle Anbieter ihre Produkte absetzen.

Laut Reisekompass 2022 ist Hofer Reisen mit 96,9% der bekannteste Reiseanbieter in Österreich. „Hofer ist bekannt für seinen hohen Qualitätsanspruch. Der sollte auch für das Thema Reisen von Anfang an gelten und zu 100 % umgesetzt werden. Mit Eurotours als Reiseveranstalter haben wir seit dem Start von Hofer Reisen einen zuverlässigen Partner an der Seite“, erklärt Horst Leitner, CEO Hofer S/E.

Nah am Kunden

Die Angebotspalette wurde sukzessive erweitert. Heute wählen pro Jahr rund 500.000 Reisende ihr Reiseziel aus mehr als 90 Ländern weltweit aus. Das Produkt umfasst Rund- und Fernreisen, Themenspecials, Eventreisen und Last Minute-Trips. „Wir sind mit der Marke Hofer Reisen so unmittelbar und nah an den österreichischen Kundinnen und Kunden wie niemand sonst. Das erlaubt es uns, jederzeit flexibel zu reagieren und die Urlaubsangebote punktgenau zu entwickeln“, bestätigt Helga Freund, Geschäftsführung Eurotours.

Hohe Wiederholer-Rate

97% der Hofer-Reisenden würde wieder buchen. Der reisefreudigste Kunde seit bereits mehr als 260-Mal mit Hofer Reisen unterwegs gewesen, heißt es in einer Aussendung. Um dem wiederkehrten Trend zum Frühbuchen gerecht zu werden, hat Hofer Reisen bereits zu Ende der Sommerferien die ersten Angebote für den Winter 2023/24 auf den Markt gebracht. (red.)