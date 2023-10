Ikarus: Vier neue Kataloge

Das klassische Rundreiseprogramm „Ferne Welten“ findet sich, nach einigen Jahren mit einem gemeinsamen Auftritt, nunmehr in den beiden Entdeckungsreisen-Katalogen „Fernreisen“ bzw. „Europareisen“ wieder. Die Kataloge sind in Österreich unter www.touristik-service.at bestellbar

Neu im umfassenden 400-Seiten Fernreise-Programm finden sich, z.B. eine 8-tägige „Jordanien Deluxe-Rundreise“ zu den Kulturhöhepunkten des Landes, eine Luxus-Erlebnisreise mit Geländewagen durch das Sultanat Oman, eine 15-tägige Saudi-Arabien-Entdeckerreise und die „Natur- und Tierentdeckerreise Faszination Namibia“.

Südostasien und China

In Indien stehen verschiedene Nationalparks im Mittelpunkt der neuen Reise „Indiens schönste Nationalparks“, im Süden des Subkontinents begeistert „Südindien – Höhlen, Tempel und Strände“ bei einer neuen 18-tägigen Kleingruppenreise. Im Osten Asiens wartet Ikarus Tours mit einer neuen Südkorea – Japan-Entdeckung bei der Reise Kimchi – Sushi-Express auf. Das Land der aufgehenden Sonne ist zudem Mittelpunkt bei der 15-Tage-Erlebnisreise „Kontrastreiches Japan“ und bei der neuen außergewöhnlichen sechzehntägigen Entdeckerreise „Attraktionen Japans“.

Das Reich der Mitte findet sich im neuen Ikarus-Programm in drei neuen Erlebnisreisen wieder: Die Rundreise „Höhepunkte Chinas“ zeigt den Reisegästen in zwei Wochen Chinas Metropolen, Kultur und ein Yangtze-Flusserlebnis, wogegen die „Große China-Rundreise mit Yangtze-Kreuzfahrt“ in knapp drei Wochen zu weiteren Landschafts- und Kulturjuwelen führt. Himalaya-Freunde entdecken „Tibet – das Dach der Welt“ auf einer neuen 15-tägigen Rundreise mit Besuch des Mt. Everest-Basislagers.

Amerika und Australien

Auf dem amerikanischen Kontinent lockt das „Ursprüngliche Panama! die TeilnehmerInnen bei einer Kleingruppenreise in die Tierparadiese und Nationalparks des Mittelamerikastaates, und Peru wird auf der neuen Rundreise „Peru ausführlich: Nord und Süd“ seinen einzigartigen Höhepunkten im gesamten Land auf einer Reise gerecht. Die „Höhepunkte Australiens“ mit Stationen im Westen und Süden, dem Zentrum und im Nordosten sind bei einer dreiwöchigen Rundreise zu entdecken, der Osten des Kontinents steht dagegen im Mittelpunkt der neuen Entdeckerreise Australiens Ostküste ausführlich.

Neue Reisen innerhalb Europas

Innerhalb Europas finden sich ebenfalls neue Rundreisen im 164-Seiten-Programm, wie z.B. „Baskenland – mit Muße und Genuss“, eine einwöchige Kleingruppenreise mit vielen Genussmomenten im Norden Spaniens. Viele Höhepunkte Portugals erwarten die TeilnehmerInnen der neuen Kurzreise „Portugal – kurz und konzentriert“. „Siziliens Vulkanwelt“ begeistert WanderfreundInnen auf einer neuen Aktivreise auf der Mittelmeerinsel, während „Sardinien & Korsika, die Perlen des Mittelmeeres“, im Mittelpunkt einer anderen 11-tägigen Genuss- und Kulturreise stehen, und mit „Sardinien – Kunst, Kultur und Kulinarik“ eine weitere neue Reise der Smaragdinsel gewidmet wird. Auch die griechische Inselwelt mit der ionischen Insel Zakynthos findet sich erstmals mit einer Rundreise im. Eine neue „Große Ungarn-Rundreise“ führt in acht Tagen zu den UNESCO-Welterbestätten des Landes und in neun Tagen entdecken Baltikum-Gäste die Länder „Lettland, Estland und Litauen mit der Bahn“.

Kleine Gruppen – nachhaltig unterwegs

Besonders umwelt- und sozialverträglich unterwegs sind Reisegäste bei einer Tour aus dem neuen, weltweiten Reiseprogramm und der Neuauflage von „Ganz nah dran“. Die knapp 20 Reisen sind komplett CO2-kompensiert und bieten unvergessliche Begegnungen und Besuche bei Sozialprojekten im besuchten Reiseziel und Übernachtungen in besonders nachhaltig geführten Unterkünften. Beispiele dazu sind: „Armenien: aktiv und hautnah“, „Gastfreundlicher Oman“ oder „Natur pur – entschleunigt durch Namibia“.

Das Reiseprogramm enthält auch die Neuauflage des Individualreisen-Katalogs „Auf meine Tour 2024-2025“. Auf 160 Seiten finden sich darin über 60 Rundreisevorschläge in alle Kontinente für Individualreisende ab zwei Personen. Einige dieser Reisen sind als SelbstfahrerInnen-Reisen konzipiert, bei der die Reisegäste einen Mietwagen selbst steuern und dem vorgegebenen Reiseverlauf folgen. Bei den meisten vorgestellten Reisen aber fährt ein sachkundiger deutsch- oder englischsprachiger Reiseleiter das Fahrzeug und führt die Reisegäste durch sein Heimatland. Einige Reisen werden zudem von einem separaten Fahrer begleitet. Sämtliche Reiseangebote verstehen sich als Reise-Ideen, die auf Kundenwunsch von den Expertinnen und Experten des Veranstalters gerne auch in der Reisedauer, in der Gruppengröße oder für inhaltliche Wünsche angepasst werden. Für einen Großteil der Reisen bieten sich unterschiedliche Unterkunftskategorien – von Standard bis Deluxe – an. (red)