Sunny Cars-Analyse: Weiterhin fallende Preise & steigende Buchungen

Im September erreichten die Kosten pro Buchung den niedrigsten Stand des Jahres. Gleichzeitig baut der Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars seine Marktposition aus. Das Münchner Unternehmen verzeichnet einen Rekord-September, denn die Summe an Reservierungen steige weiter kräftig an: Im vergangenen Monat buchten so viele ein Ferienauto wie zuletzt im Frühjahr. Unverändert bleibt hingegen das beliebteste Ziel für einen Mietwagenurlaub - Spanien führt weiterhin die Liste an.

Mietwagenpreise fallen weiter

Den dritten Monat in Folge sinken die Preise für Mietwagen. Während andere Bausteine bei der Reiseplanung immer mehr zu Buche schlagen, lässt sich beim Ferienauto ein gegensätzlicher Trend ablesen. Erstmalig in diesem Jahr fällt der Wert mit durchschnittlich 383 EUR pro Anmietung unter die Marke von 400 EUR. Noch im Juni 2023 lagen die Durchschnittskosten mehr als 100 EUR höher.

Starkes Geschäft im September

Traditionell gehen die allermeisten Reservierungen in den ersten fünf Monaten des Jahres ein – 2023 ziehen die Zahlen seit Juli jedoch wieder stark an. Der September zählt bisher sogar zu den absoluten Top-Monaten des Jahres. „Im Vergleich mit den Vorjahren sehen wir, wie stark dieser Monat tatsächlich war“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Da dieser Buchungsanstieg antizyklisch verläuft, verzeichnet der Mietwagen-Experte sogar einen Rekord-September 2023. Selbst vor der Pandemie gingen nie so viele Buchungen ein. „Wir freuen uns, dass unsere Aktivitäten im Ferienauto-Markt Erfolg bringen und wir unsere Position als Service-Champion in unserem Segment weiter ausbauen“, so Thorsten Lehmann.

Portugal auf Platz 2

Anhand der Buchungen lässt sich ein großer Gewinner für den frühen Herbst ablesen: Portugal. Das Land zählt stets zu den Top-Destinationen bei Sunny Cars. Doch nun schiebt es sich deutlich an anderen Reisezielen vorbei bis vor auf Platz zwei. Der ewige Spitzenreiter bleibt jedoch Spanien mit seiner Inselwelt.

Mit 65% entfällt der Großteil der Reservierungen auf kurzfristige Anmietungen für September und Oktober.

Top-Zielgebiete:

Folgende Zielgebiete verzeichneten im September 2023 die höchste Zahl an Anmietungen:

Spanien Portugal Italien Griechenland USA

