Umfrage: Italien bei ÖsterreicherInnen an erster Stelle

Mindestens fünf Tage dauerte der Aufenthalt, gaben 58 Prozent der Befragten an. Und die Hälfte der Urlauber will auch im kommenden Jahr wieder dieselbe Destination ansteuern, so das Ergebnis der Studie. Innerhalb von Österreich war Kärnten mit 28% das am häufigsten gebuchte Bundesland für einen Ferienaufenthalt, nur 1% entschied sich für das Burgenland. Für die Anreise wählten mehr als die Hälfte das Auto (57%), 30% der Österreicher flogen und 12% stiegen in die Bahn ein.

Badeurlaub als Hauptmotiv

Die meisten (58%) machten einen Badeurlaub. Kultur- und Wanderurlaub lagen mit 11 bzw. 10% weit abgeschlagen. Der Großteil der Österreicher nächtigte im Hotel (43%). Der in Coronazeiten boomende Campingurlaub dürfte laut der Umfrage nicht mehr so im Trend liegen, nur 6% bevorzugten Wohnwagen oder -mobil.

Nur noch jeder fünfte Österreicher buchte seinen Urlaub im Reisebüro. 38% taten dies im Internet über Buchungsplattformen, 35% fixierten direkt bei der Unterkunft. Jene Gruppe, die noch über ein Reisebüro geht, ist laut Spectra vor allem die Generation 50 plus. Gut ein Drittel plant schon jetzt den Urlaub für 2024 - nach Italien, Kroatien oder Österreich, wie sich in der Umfrage zeigte. Im August wurden 1.002 in Österreich lebende Personen ab 15 Jahre in persönlichen Interviews zum Thema Urlaub befragt. (APA/red)