Schauinsland-Sommer: Urlaub handgemacht

Um das zu bekräftigen, zieren Fotos und Zitate von Teammitgliedern die Titelseiten der Kataloge. „Früher habe ich Hotels für meine Großeltern rausgesucht. Heute mache ich das hauptberuflich“, heißt es dort zum Beispiel von Ägypten-Hoteleinkäufer Niklas Heigl. „Mit dieser Kampagne, bei der unsere Teammitglieder, die tagtäglich für unseren Kunden arbeiten, im Mittelpunkt stehen, möchten wir zeigen, dass Pauschalreisen handgemacht und eben keine Massenware sind“, erläutert schauinsland-reisen-Touristikchef Andreas Rüttgers. „Wir reagieren sowohl auf allgemeine Trends als auch auf individuelle Bedürfnisse und passen unser Portfolio immer wieder entsprechend an.“

Erweitertes Hotel-Portfolio in der Türkei

Ausgebaut wurde das Angebot vor allem in der Türkei, wo es unter anderem für Familien attraktive Angebote gibt. Neuerbaut werden das 5-Sterne Eftalia Blue, das exklusiv über schauinsland-reisen buchbar ist, sowie das 5-Sterne Anda Barut Collection, welches aufgrund seiner abgetrennten Bereiche für Familien und Adults-only sowie mit einer „Community Zone“ für alle Gäste sämtliche Zielgruppen bedient. Ab dem kommenden Sommer exklusiv buchbar ist das 5-Sterne Terrace Beach Resort, welches sich in bester Lage direkt am Sandstrand von Side-Kumköy befindet und bei deutschsprachigen Stammgästen beliebt ist. Künftig wird außerdem die Urlaubsregion Didim im Südwesten des Landes stärker in den Fokus genommen. Neben dem 5-Sterne Maxeria Blue Didyma, das ab diesem Winter neu im Portfolio ist, hat schauinsland-reisen dort mit dem5-Sterne Duja Didim und dem im Bungalowstil erbauten Long Beach Club Nature – ebenfalls mit fünf Sternen - mehrere attraktive Familienhotels im Portfolio.

Griechenland: Nicht nur Luxus

Auch in Griechenland wurde das Portfolio sowohl im Familien- als auch im Adults-only-Segment ausgeweitet. Dabei wurde bewusst neben dem Luxussegment auch das Angebot an kleineren, familiengeführten 3- und 4-Sterne-Hotels aufgestockt. So bietet beispielsweise die 4-Sterne-Anlage Katrin Hotel & Bungalows auf Kreta ab dem kommenden Sommer modernisierte Zimmer, die teilweise über einen Plunge- oder einen Whirlpool verfügen. Auch das familiengeführte 3-Sterne-+-Hotel Fantasy auf Rhodos, mit dem schauinsland-reisen seit Jahren eng zusammenarbeitet, bietet renovierte Zimmer, teilweise mit eigenem Pool oder privatem Garten. Gäste, die besonderen Luxus suchen, finden diesen unter anderem im künftig als 5-Sterne-Hotel buchbaren Paralos Kosta Alimia (ex. Kosta Mare) auf Kreta. Das aufwendig renovierte und ab 13 Jahren buchbare Adults-friendly-Hotel wird voraussichtlich am 1. Juli 2024 neueröffnet. Im Sommer 2024 öffnet außerdem erstmals das 5-Sterne Zoetry Luxury Resort & Spa in Chalkidiki, das in idyllischer Lage auf einem Hügel zwischen dem Meer und zwei Olivenhainen neu gebaut wird.

R2-Hotel auf Fuerteventura

Auf der Kanareninsel Fuerteventura setzt schauinsland-reisen auf das R2 Rio Calma Hotel & Spa – dem Flaggschiff der firmeneigenen R2-Hotelkette. Dort wird die Lagune zwischen Meer und Hotelanlage umgebaut und in neugestaltet. Zusätzlich dazu soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 am Hotel ein neuer Outdoor-Sportpark mit Meerblick entstehen. Komplett renoviert wurde außerdem die beliebte 4-Sterne-Appartementanlage Hacienda San Jorge in Los Cancajos auf La Palma. Die Anlage liegt inmitten eines 10.000 Quadratmeter großen Gartens und verfügt unter anderem über mehrere Appartements mit direktem Meerblick, die exklusiv über schauinsland-reisen buchbar sind.

Malediven, Ägypten und Tunesien

Auf der Fernstrecke lohnt sich für schauinsland-reisen-Gäste unter anderem ein Blick nach Mauritius. Dort werden nach umfangreichen Renovierungsarbeiten voraussichtlich im Mai die Hotels 4-Sterne RIU Turquoise und RIU Palace Mauritius wiedereröffnet. Wer nicht so lange fliegen, aber dennoch nicht auf gehobenen Luxus verzichten möchte, findet beispielsweise in Ägypten attraktive Angebote. Erstmalig auch im Sommer im Angebot hat schauinsland-reisen das 5-Sterne True Beach Resort in Marsa Alam. Im 4-Sterne One Resort Aqua Park & Spa in Monastir-Skanes gibt es künftig einen neuen und exklusiv über schauinsland-reisen buchbaren Swim-up-Bereich, der in seiner Form ein absolutes Novum in Tunesien darstellt.

Neue Destination Kenia

Ganz neu im Portfolio ist Kenia. Dort hat schauinsland-reisen künftig mehrere bekannte und beliebte Hotels an der Süd- und Nordküste des Landes am Diani Beach und am Bamburi Beach im Angebot, beispielsweise das im afrikanischen Stil erbaute 4-Sterne Diamonds Leisure Beach & Golf**** oder das Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa, ebenfalls mit vier Sternen. Angeboten werden außerdem Safaris durch den Amboseli-Nationalpark an der Grenze zu Tansania oder durch den Tsavo-East-Nationalpark, dem größten Nationalpark in Kenia.

Früh buchen und kräftig sparen

Schauinsland-reisen empfiehlt seinen Kunden auch für den kommenden Sommer, möglichst früh zu buchen. „Bis Ende Jänner bieten unsere Hotelpartner satte Rabatte. Je nach Zielgebiet gibt es teilweise aber auch bis Ende März attraktive Ermäßigungen“, erklärt Rüttgers. Noch mehr sparen lässt sich, indem Hotelrabatte mit weiteren Angeboten kombiniert werden, beispielsweise Langzeitaufenthalt, Zimmer- oder Verpflegungs-Upgrades. In der Regel können dadurch bis zu 40% gespart werden, so der Veranstalter. Außerdem gelte: Je flexibler die Gäste beim Reisezeitraum sowie bei der Wahl des Zielgebietes und des Hotels sind, umso größer ist die Chance, bei der Buchung einen günstigen Preis zu erzielen. Am 6. Oktober erscheinen die Sommerkataloge für die Kanaren, Griechenland und Ägypten sowie für Fernreisen und Familienurlaub in den Reisebüros. Am 20. und 27. Oktober folgen die Kataloge für die Türkei und die Balearen sowie der High Class- und der Sonnenziele-Katalog. (red)