RSSC stellt Shows der Seven Seas Grandeur vor

Regent Seven Seas Cruises wird insgesamt vier "Entertainment Shows" an Bord ihres neuesten Schiffes, das im November 2023 in See stechen wird, präsentieren. Die außergewöhnlichen Shows seien dabei "eine Hommage an Broadway-Produktionen" und präsentieren Weltklasse-Darsteller und atemberaubende Choreographien. Zu ihnen gehören Stars wie Britt Stewart von Dancing with the Star, der argentinische Tango-Star Francisco Forquera sowie der gefeierte Broadway-Regisseur John MacInnis.

"Unvergleichliche Erlebnisse an Bord"

Die Show Pasión zelebriert den Tango, Ignite the Night verbindet Tanz und Stil, während der Marauder's Ball den Gästen ein Abenteuer verspricht. Darüber hinaus ist ICONS ein modernes "VIP-Konzerterlebnis", bei dem die Hits der Hauptdarsteller in einem völlig neuen Gewand präsentiert werden. Die sorgfältig ausgearbeiteten Produktionen verkörpern eine unvergleichliche Energie und fesselnde Bildsprache.

HIER ein erstes Teaser-Video, das einen Einblick in den kreativen Prozess hinter den Shows gibt.

„Die neuen Produktionen an Bord der Seven Seas Grandeur sind ein Beweis für unser Engagement, unseren Gästen unvergleichlichen Luxus und unvergessliche Momente zu bieten", so Andrea DeMarco, President von Regent Seven Seas Cruises. "Die ausgezeichneten Künstler, versierte Choreographen und kreative Köpfe sorgen dafür, dass unsere Gäste von Anfang bis Ende ein fesselndes Erlebnis genießen werden."

„Da wir wissen, dass unsere geschätzten Gäste eine Vorliebe für bekannte Melodien und eine Vorliebe für Abenteuer haben, wollten wir ein vielfältiges Angebot sicherstellen", fügt Kai Alan Carrier, Director of Artistic Theatrical Entertainment, Regent Seven Seas Cruises, hinzu. „Unser oberstes Ziel war es, anregende Unterhaltung zu präsentieren, die unser Publikum fesseln und begeistern wird und gleichzeitig die außergewöhnlichen Talente unserer Darsteller präsentiert. Ich bin stolz darauf, mit einem außergewöhnlichen Team zusammengearbeitet zu haben, um diese unglaublichen Shows zu kreieren."

Details zu den Shows

Pasión: Pasión zelebriert den Tango, einen Tanz, der seinen Ursprung in Buenos Aires hat und eine fesselnde Mischung von Kulturen bietet. Das Ziel von Pasión ist es, die Essenz dieses Tanzstils einzufangen, indem es ihn mit modernen Hits mischt und dynamische Vignetten kreiert. Für Regent war es von größter Bedeutung, ein Team zusammenzustellen, das argentinische Wurzeln hat, und mehrere Mitwirkende stammen aus dem sogenannten "Paris Südamerikas", darunter der weltbekannte Choreograph Francisco Forquera sowie der Broadway-Kostümbildner Alejo Vietti. In Zusammenarbeit mit der Gesamtchoreografin Britt Stewart von Dancing with the Stars verlieh diese Einbeziehung argentinischer Kreativer der Produktion eine unvergleichliche tänzerische Authentizität.

Ignite the Night: Die Gäste werden von Ignite the Night in den Bann gezogen, einer unerwarteten Mischung aus Tanz, Stil und Design. Inspiriert von American Idol, der Begeisterung der Video Music Awards und der ansteckenden Energie von Dancing with the Stars, wird diese Show aufregend neu sein und sich gleichzeitig aber vertraut anfühlen. Die Tänzerinnen und Tänzer stehen im Mittelpunkt und bieten energiegeladene und fesselnde Darbietungen, die von der unvergleichlichen Dancing with the Stars-Profitänzerin Britt Stewart choreografiert werden, einer wahren Expertin auf diesem Gebiet. Ryan Park, der bereits an Broadway-Produktionen wie My Fair Lady, The King and I und Fiddler on the Roof mitgewirkt hat, sorgt mit seinem frischen und neuen Haute-Couture-Kostümdesign für Glamour und Aufregung auf dem roten Teppich.

Marauder’s Ball: Unter der Regie der Broadway-Berühmtheit John MacInnis und mit der musikalischen Orchestrierung und den Arrangements des Grammy-Preisträgers Jason Howland ist Marauder's Ball eine verwegene, abenteuerliche und aufregende Show, die von moderner Musik mit folkloristischen Seemannsliedern und Melodien untermalt wird. Die dynamische Inszenierung entführt das Publikum in die Welt der Piratenlegenden und Seefahrergeschichten, beflügelt die Fantasie und erobert die Herzen der Zuschauer. Das Kostümdesign von Marauder's Ball mischt traditionelle Piratenkleidung mit aktuellen Designs und stellt eine Mischung aus klassischen Stücken mit einem modernen Twist dar.

ICONS: Mit bekannten Hits bietet ICONS dem Publikum ein fesselndes und modernes „VIP-Konzerterlebnis“. Eine grandiose Besetzung und Musik von beliebten Headlinern wie The Pointer Sisters, Hall & Oates, Adele und Celine Dion bieten ein wahres Festival der Musik. Die Sänger teilen sich die Hauptrollen, um sicherzustellen, dass der Schwerpunkt auf der Musik und nicht nur auf dem einzelnen Künstler liegt. Um diese Vision zu untermauern, hat Regent die Talente des erfahrenen Regisseurs Kevin Black und des versierten Choreographen James Alonzo hinzugezogen, während die Creative Studios by NCLH-Teammitglieder Jack Maisenbach und Nicholas Bursoni aufregende Kostüme entworfen haben.

Weitere Informationen unter: RSSC.com/ships/Seven_Seas_Grandeur (red)