Österreich: Skifahren wird erneut erheblich teurer

Die Preise für Liftkarten werden im Schnitt um 7 bis 10% angehoben, in Einzelfällen sogar um 12%. Vertreter der Seilbahnbranche nannten die allgemeine Inflation sowie die gestiegenen Energiepreise und Zinsen als wichtige Gründe für die höheren Ticketpreise. Salzburgs Branchenvertreter Erich Egger wies außerdem darauf hin, dass die Tariflöhne für Seilbahnbeschäftigte um gut 10% angehoben wurden.

Tageskarten kosten bis 75 EUR

Am heftigsten fällt der Preisanstieg am Arlberg in Tirol aus, wie eine Erhebung der APA ergab. Dort kostet die Tageskarte in der kommenden Saison 75 EUR - das sind 12% mehr als in der vergangenen Saison. Bereits im Vorjahr waren die Seilbahnpreise durchschnittlich um 8% gestiegen. Kitzbühel und Ischgl liegen mit einem Preis von je 72 EUR für einen Tagesskipass in der Hauptsaison nur knapp darunter; die Zillertal Arena mit 72,50 EUR und Sölden mit 73 EUR dazwischen.

Preisbeispiele in weiteren Bundesländern

Im größten Salzburger Skiverbund - Ski amadé - wird die Tageskarte diesen Winter in fast allen Regionen 73,50 EUR kosten (2022/23: 68,50 Euro), im Gasteinertal sind es 73,90 EUR.

Beim steirischen Platzhirsch, den Planai-Hochwurzen-Bahnen in Schladming und Umgebung, werden die Ticketpreise um mehr als 8% auf bis zu 73,50 EUR für einen Tagesskipass ansteigen.

In den größeren Skigebieten in Oberösterreich steigen die Preise um 7 - 10%: In Hinterstoder kostet die Tageskarte demnach künftig beispielsweise online 56 EUR, an der Kassa 59 EUR. Und auf der Wurzeralm muss man 53 (online) bzw. 56 EUR (Kassa) berappen.

In den Kärntner Skigebieten werden Tagestickets um durchschnittlich 9% steigen. "Dennoch liegen wir mit der Preiserhöhung deutlich unter der Inflation des letzten Jahres", sagte Spartenobmann Manuel Kapeller-Hopfgartner. Erwachsene müssen heuer für ein Tagesticket am Nassfeld, in Bad Kleinkirchheim, am Mölltaler Gletscher und auf der Gerlitzen 62 EUR bezahlen. Günstiger bleiben die Preise in kleineren Skigebieten wie etwa am Klippitztörl mit 43 EUR oder auf der Petzen mit 45,50 EUR.

Und auch in Niederösterreich müssen sich Wintersportler 2023/24 neuerlich auf teurere Saisonkarten einstellen. Nach etwa 10% im vergangenen Jahr sollen es diesmal "um die 8%" sein, sagte Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH. Zudem bleibe ecoplus Alpin bei den Hochkar Bergbahnen, den Ötscherliften, den Annaberger Liften und bei der Erlebnisalm Mönichkirchen beim Prinzip des flexiblen Tickets, erinnerte Redl an den Frühbucherrabatt: Je früher man kaufe, desto günstiger seien Tages- oder Mehrtageskarten. (APA / red)