Schauinsland: Portfolio in Marsa Alam erweitert

Schon seit Jahren ist schauinsland-reisen in der Ferienregion Marsa Alam stark engagiert. „Wir haben beispielsweise 2019 mit dem Jaz Maraya Family Resort erstmals unser Familienkonzept ‚Katta macht Urlaub‘ in Ägypten eingeführt. Seitdem haben wir dort mit verschiedenen Hotelprodukten immer wieder neue Maßstäbe gesetzt“, betont Niklas Heigl, zuständiger Hoteleinkäufer für Ägypten.

Floating Hotel

Diesen Winter eröffnet das neuerbaute und exklusiv über schauinsland-reisen buchbare True Beach Resort. Das Hotel, das sich in zwei Teile gliedert, bedient mit dem Resort-Bereich für Familien und dem ab 16 Jahren buchbaren Village-Bereich gleichermaßen die steigende Nachfrage im Adults-only-Bereich wie auch im Familiensegment. schauinsland-reisen hat die Anlage von Beginn an selbst konzipiert und bietet seinen Gästen mit dem True Beach Village als Floating-Hotel ein in Ägypten bislang einzigartiges Konzept. "Mit dem True Beach Resort und Village haben wir bewusst ein unabhängiges und individuelles neues Produkt entwickelt, wodurch eine noch breitere Kundengruppe angesprochen werden kann“, so Niklas Heigl. Dank einiger noch unberührter Korallenriffe verspricht die Region ideale Bedingungen zum Schnorcheln und Tauchen.

Sunrise und Pickalbatros

Neue Wege geht schauinsland-reisen außerdem mit der Hotelkette Sunrise, die im kommenden Winter mit dem Sunrise Anjum Resort Marsa Alam erstmals ein Hotel in der Region eröffnet. Das Hotel ist auf dem deutschsprachigen Markt ebenfalls exklusiv über schauinsland-reisen buchbar. Darüber hinaus wurde auch die Zusammenarbeit mit der Kette Pickalbatros intensiviert, wo sich schauinsland-reisen beispielsweise im Pickalbatros Sea World Marsa Alam die unmittelbar am Strand liegenden Beachfront Zimmer in bester Lage exklusiv für seine Gäste gesichert hat. Auch in mehreren Hotels der Jaz-Gruppe hat schauinsland-reisen die beliebtesten Zimmerkategorien exklusiv unter Vertrag genommen, beispielsweise die Deluxe Swim Up Zimmer im Steigenberger Alaya Resort. (red.)