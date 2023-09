Neue Ganzjahreskatalog von Robinson

Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema „Zuhause“ sowie die Gäste, die in den weltweit 26 Clubs ihr zweites Zuhause gefunden haben. Der Leitgedanke dabei ist: Ein Ort wird erst dann zu einem Zuhause, wenn die richtigen Menschen ihn dazu machen. Gegliedert ist der Robinson-Katalog in zwei Teile: Der erste Abschnitt ist stärker redaktionell geprägt, inspiriert und weckt Fernweh. Hier werden die verschiedenen Charaktere vorgestellt, die in den Robinson Clubs ihr „Urlaubs-Zuhause“ finden: von Meerliebhabern über Glückskinder und Adrenalinjunkies bis hin zu den Partypeople, die die Nacht zum Tag werden lassen. Dabei kommen immer wieder Gäste zu Wort, die ihre Erlebnisse lebendig schildern.

Analog und digital

Die zweite Kataloghälfte enthält Produktinformationen mit Preisbeispielen, Club-Updates und allgemeine Hinweise. Den Abschluss bildet ein Gewinnspiel, bei dem ein einwöchiger Aufenthalt im Robinson Ieraptra auf Kreta für zwei Personen verlost wird. Der Katalog im klassischen Robinson-Blau wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt. Eine digitale Katalogversion ist auf der Website verfügbar.

„Unser Ganzjahreskatalog 2023/24 bietet mehr als nur Produktneuheiten. Gäste-Stimmen und inspirierende Geschichten zum Thema ,Zuhause' laden darüber hinaus immer wieder zum Blättern und Träumen ein. Damit stellt der Katalog in der Beratung und im Verkauf einen klaren Mehrwert sowohl für Reisebüros als auch für interessierte Urlaubsgäste dar“, sagt Bernd Mäser, Geschäftsführer von Robinson.

Die neuen Kataloge werden bereits seit Mitte September nach und nach an die Reisebüros versandt. Weiterführende Informationen zum Ganzjahreskatalog gibt es auch in der aktuellen Ausgabe des E-Magazins „ROB-MAG“. (red.)