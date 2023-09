Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 38/39

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Papstbesuch in Marseille:

Der Papst besucht am morgigen Samstag, den 23. September 2023, die französische Hafenstadt Marseille. Geplant ist, dass das Oberhaupt der Katholischen Kirche im Stade Vélodrome eine Messe hält. Aufgrund der Großveranstaltung ist mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sowie Einschränkungen im örtlichen Verkehr zu rechnen.

Landesweite Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich:

Wir bleiben in der Grande Nation: Ebenfalls morgen finden in Frankreich aller Voraussicht nach landesweit, darunter auch in der Hauptstadt Paris, Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus statt. Hunderte von Organisationen und Gruppierungen haben ihre Teilnahme an den Demonstrationen angekündigt. Die Behörden erhöhen entsprechend insbesondere in den größeren Städten die Sicherheitsmaßnahmen - gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sind dennoch nicht auszuschließen.

Klimaschutzkundgebung in Singapur:

Außerdem haben Aktivisten in Singapur für morgen zu einer Kundgebung für mehr Klimaschutz aufgerufen. Die Veranstaltung an der bekannten Speaker's Corner soll den ganzen Nachmittag über dauern. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Unabhängigkeitstag in Guinea-Bissau:

Am Sonntag, den 24. September 2023, wird in Guinea-Bissau der Tag der Unabhängigkeit begangen, die das Land im Jahr 1973 von Portugal erlangte. Im Hinblick auf mögliche Unruhen anlässlich des Feiertags, der sich heuer zum 50. Mal jährt, werden die Sicherheitsbehörden im ganzen Land an diesem Tag in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Besonders in den Städten kann es zu örtlichen Verkehrseinschränkungen kommen.

Streik bei Air Caraïbes auf Guadeloupe:

Auf der französischen Karibikinsel Guadeloupe streiken aktuell die Beschäftigten der regionalen Fluggesellschaft Air Caraïbes. Rund 100 Mitarbeiter des Bodenpersonals sowie 500 Mitarbeiter des Flugpersonals beteiligen sich an dem Arbeitskampf. Es kommt daher zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr, inklusive Verspätungen und zahlreichen Flugausfällen. Der Streik wurde erst kürzlich auf unbestimmte Zeit verlängert, ein Ende des Arbeitskampfes ist derzeit nicht in Sicht.

